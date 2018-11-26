Путин подписал закон о введении налога для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Об этом говорится в документах, появившихся на портале правовой информации.

Напомним, в четырех субъектах России (в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях) с Нового года будет введет эксперимент. Суть закона в следующем: для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Для уплаты налогов нужно будет скачать мобильное приложение "Мой налог", зарегистрироваться в системе и отправлять платежи согласно графику.

На этот режим смогут перейти самозанятые с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), у которых нет работодателя и наемных работников, но имеют доходы от использования имущества.

В Госдуме подчеркивают, что это налог, который предоставляет право, а не налагает обязанности. Никаких дополнительных проверок быть не должно. ProKazan.ru опросил самозанятых казанцев, чтобы узнать их мнение о новом законе, а также о причинах, по которым они решили работать на себя.