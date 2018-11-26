Министр молодежи РТ удивился популярности группы IC3PEAK. Ей сорвали концерт

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов прокомментировал ситуацию с группой IC3PEAK, которой сорвали концерт в Казани в минувшие выходные, по его словам, у него есть вопросы к творчеству группы.

- Я на эту ситуацию смотрю иначе, нежели на проблему отмены выступления того или иного коллектива в Казани. Тем не менее да, к контенту, который содержится в творчестве IC3PEAK, у меня есть вопросы, - заявил министр, отметив, что творчество этой группы ему не близко.

Он также удивился том факту, что молодым людям в принципе нравится подобное творчество, призвав прилагать усилия для появления "позитивного контента с исконными ценностями", чтобы можно было рассказать слушателям, что есть хорошо, а что плохо.

Министр отметил, что, впрочем, в запрете на такие песни в Интернете нет никакого смысла, так как это в принципе невозможно.

Напомним, концерт группы IC3PEAK в Казани сорвался из-за анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве в клубе "Нора", где выступали музыканты.

- 23 ноября в 19:30 неизвестный позвонил с номера из Санкт-Петербурга, заявив, что в клубе заложена бомба, скоро произойдет взрыв. Он представился доброжелателем, - сообщили ProKazan.ru.

В результате концерт остановили и всех эвакуировали из здания. Никакой бомбы в здании не нашли.