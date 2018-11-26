Первая «ласточка»: на что садятся татарстанские водители

Больше половины водителей Татарстана начинали ездить на отечественной LADA – такие данные получили эксперты «Авито Авто», изучив результаты опроса местных автолюбителей. На втором месте с большим отставанием расположился популярный в советские годы «Москвич» (5%), на третьем – Daewoo (4%).

Самые популярные ответы водителей Татарстана на вопрос об их первом автомобиле:

1. Lada – 56%

2. Москвич/АЗЛК – 5%

3. Daewoo – 4%

4. Nissan – 2%

5. Opel – 2%

На каждую из остальных марок приходится не более 2% ответов.

Интересно, что на автомобиле производства ВАЗ продолжают ездить только 18% респондентов.

В целом по России первую тройку автомобилей, за руль которых впервые в жизни сели респонденты, образовали LADA (44%), Toyota (6%) и «Москвич» (4%).