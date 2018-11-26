Первая «ласточка»: на что садятся татарстанские водители

Больше половины водителей Татарстана начинали ездить на отечественной LADA – такие данные получили эксперты «Авито Авто», изучив результаты опроса местных автолюбителей. На втором месте с большим отставанием расположился популярный в советские годы «Москвич» (5%), на третьем – Daewoo (4%).
Самые популярные ответы водителей Татарстана на вопрос об их первом автомобиле:
1. Lada – 56%
2. Москвич/АЗЛК – 5%
3. Daewoo – 4%
4. Nissan – 2%
5. Opel – 2%
На каждую из остальных марок приходится не более 2% ответов.
Интересно, что на автомобиле производства ВАЗ продолжают ездить только 18% респондентов.
В целом по России первую тройку автомобилей, за руль которых впервые в жизни сели респонденты, образовали LADA (44%), Toyota (6%) и «Москвич» (4%).
комментарии
Вторая- Камаз.
пройди по ссылке и зарегистрироваться
https://vipip.ru/?refid=1355986
установить программу и зарабатывай
Просто можно заработать 1 долларов и более в день