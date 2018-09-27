Второй за сутки повешенный школьник из Казани был найден у себя дома

В Казани в поселке Кульсеитово накануне вечером был найден повешенным 15-летний школьник, за сутки это оказался уже второй подросток, которого нашли мертвым. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Школьник был найден у себя дома по улице Ромашковая около 19 часов. К тому момент он был мертв несколько часов. Учился подросток в другой школе, а не в той, ученик которой был найден ранее повешенным, - сообщили ProKazan.ru.

По данному факту начата доследственная проверка.