В мэрии Казани опровергли данные об установке «Хранительницы» у Храма всех религий

Ранее брат строителя Храма всех религий Ильдара Ханова заявил, что скульптура будет установлена неподалеку на набережной

В мэрии Казани опровергли сообщения, что скульптуру Даши Намдакова "Хранительница" собираются установить у Храма всех религий, ранее об этом рассказал брат строителя Храма всех религий Ильдара Ханова Ильгиз.

- Это не моя инициатива. Пусть ставят – вопросов нет, я абсолютно не против. Если город хочет поставить – хоть Эйфелеву башню пусть ставит. Они [мэрия] спросили: ”Не возражаете?” А как я могу возражать, когда это территория города?.. - цитирует "Татар Информ" ответ Ханова на вопрос о выбранном месте установки монумента – на набережной в Старом Аракчино, как раз напротив Храма всех религий.

В мэрии не подтвердили такие данные.



- В Управление архитектуры и градостроительства Казани эскизные проекты не поступали. Управление культуры Казани также не располагает информацией о возможной установке скульптуры, - сообщили ProKazan.ru в мэрии.

Напомним, в 2015 году Минтимер Шаймиев рассказал о том, что "Хранительница" стоимость которой составляет около 30 млн рублей, точно не появится на улицах Болгара, где ее планировалось установить в 2012 году, в годовщину принятия ислама Волжской Булгарией.

По мнению Шаймиева, "такая работа должна быть на большой территории, на открытом пространстве".