Шпионский фоторепортаж с самой технологичной парковки Казани, которую построили у НКЦ

Корреспондент ProKazan.ru проник на территорию огромной подземной парковки, которая должна открыться со дня на день

В сентябре 2016 года на площади перед НКЦ началось строительство крупного подземного паркинга на 957 машиномест. Заказчиком объекта выступила группа компаний «ТАИФ», однако по информации ProKazan.ru, на сегодняшний день парковка принадлежит ПАО «Казаньоргсинтез». Работы по строительству должны были завершиться еще до Чемпионата мира, но подрядчики не успели закончить объект вовремя, поэтому его открытие перенесли на конец сентября 2018 года.

Кроме подземных работ существенные изменения произошли и на прилегающей к парковке территории, находящейся над землей: был разбит сквер с небольшими зелеными зона и смотровой площадкой, установлены скамейки и урны.

По словам одного из работников, когда стелили газон, случился казус: чтобы рулоны с травой не сползли с холма, их прикрепили к земле деревянными колышками, но вместе с этим пробили трубы для автополива. Пришлось их откапывать и заменять новыми.

Вход в подземную парковку очень напоминает бункер. Учитывая, что рядом правительственный квартал и дома высшего руководства республики, возможно, что это действительно одна из ее функций.

Парковка четырехуровневая. Общая площадь порядка 40 000 кв. метров.

Каждый этаж имеет имеет свой уникальный цвет. Например, первый этаж зеленый.

Остальные этажи раскрашены в желтые, оранжевые и бирюзовые цвета.

Чтобы водителям было удобно перемещаться внутри парковки, установлены лифты.

По словам одного из работников, на этой парковке впервые в России используется струйная вытяжка. Она позволяет разгрузить подпотолочное пространство от вентиляционных коробов и намного экономичнее.

Вытяжка работаете не только для дымоудаления, но и для очистки воздуха от углекислого газа. За его уровнем следят специальные индикаторы, которые пока закрыты пакетом.

Одним из ноу-хау паркинга является наличие зарядных станций для электрокаров.

Указатели на зарядную станцию.

Специальные ящики для сбора на утилизацию ламп освещения, содержащих ртутные пары.

Паркоматы. Стоит сказать, что на новой парковке все будет автоматизировано, лишь несколько сотрудников будут следить за бесперебойной работой техники из специальной комнаты.

КПП. Здесь будут находиться охранники, следящие за безопасностью объекта.

Потолок усыпан камерами.

Сделав необходимые фотографии и дабы не привлекать к себе больше внимания, мы направились к выходу.