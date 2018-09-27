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Депутаты Госдумы предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах

Депутаты Госдумы предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах
16+
Фото: Wikimedia.org

В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают законодательно запретить продажу в школах газировки, чипсов и шоколадных батончиков, передает "Интерфакс".

По словам заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Леонида Огуля, в школьных столовых должны продаваться соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир. 

При этом Огуль отметил, что родителям необходимо давать системные знания по вопросам здорового питания.

Депутат заявил, что готов подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы.

N. Vildanov, 28.09.2018, 11:58
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин28 сентября 2018, 12:07
А пиво с чипсами в 50 метрах от школы продавать разрешили. :-D
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Горожанин28 сентября 2018, 12:08
Популист .. ев. Огульно мыслит.
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Горожанин28 сентября 2018, 12:09
Эти депутаты вообще работать собираются? B-|
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Горожанин28 сентября 2018, 12:10
безумный бешеный принтер
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Горожанин28 сентября 2018, 12:10
Они там что в Думе и умные мысли могут придумывать.
Поддерживаю, сейчас на молодежь без слёз не взглянешь. Как не банально звучит в (наше время) питались более здоровой пищей.
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7
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Нечто28 сентября 2018, 12:12
Ой тоже что-ли в депутаты пойти? А чё, работа не бей лежачего, успевай запрещать и все. Плевое дело. Запрещаю срать в унитазы и на улице в кустах. Вы засоряет почву, одна какашка отравляет почву в радиусе 100 метров :-D
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Горожанин28 сентября 2018, 12:40
[***]
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Горожанин28 сентября 2018, 12:47
Кто их всех выбирал, дураки как на подбор.
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Ага28 сентября 2018, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
Ой тоже что-ли в депутаты пойти? А чё, работа не бей лежачего, успевай запрещать и все. Плевое дело. Запрещаю срать в унитазы и на улице в кустах. Вы засоряет почву, одна какашка отравляет почву в радиусе 100 метров :-D
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Ты весь дом отравил уже
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Ага28 сентября 2018, 12:54
В ответ на комментарий пользователя
Кто их всех выбирал, дураки как на подбор.
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Да в е они там такие, если за 27 лет не смогли нормальное общество построить. Это самый позорный период.в стране, с большой территорией, богатой землёй. Не тем народ.доверил власть. Хотя, кто спрашивал его. Самозванцы.
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Ага28 сентября 2018, 13:01
Как они уже..... эти депутаты. Запретить, увеличить, отнять. Дол...ы... ять. Когда уже отдадут всё тем, кто работает трудом на предприятиях, кто после 40 лет трудовой деятельности выходит заслуженно на пенсию. А не тем дармоедам, которые даже свои предвыборные обещания не исполняют и которые обязаны соблюдать закон, а на деле кашу творят. Тьфу.. ть.
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Горожанин28 сентября 2018, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
Как они уже..... эти депутаты. Запретить, увеличить, отнять. Дол...ы... ять. Когда уже отдадут всё тем, кто работает трудом на предприятиях, кто после 40 лет трудовой деятельности выходит заслуженно на пенсию. А не тем дармоедам, которые даже свои предвыборные обещания не исполняют и которые обязаны соблюдать закон, а на деле кашу творят. Тьфу.. ть.
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А ты чего размечтался, дефективный, тебе все равно ничего не светит при переделе. Ты сам писал что за налик у Димаса сосешь...
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Горожанин28 сентября 2018, 13:18
Родителям помимо"ваших""знаний"" не мешало бы иметь хорошую работу и зарплату. Депутаты! Откажитесь от ваших совсем не заслуженных привилегий. И жизнь светлее станет.
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Горожанин28 сентября 2018, 13:19
Они думают,что работают.
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