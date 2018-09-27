Личная история. Под забором казанского детсада бомжует женщина. Ее выгнал из дома сын?

Обеспокоенные появлением притона родители обратились за помощью в ProKazan.ru

В редакцию «Pro Город» и портала ProKazan.ru пожаловались родители, чьи дети ходят в детский сад №164 на улице Тверской. По сообщениям обеспокоенных мам и пап, под ограждением детского учреждения поселились бомжи.

- Прямо за забором обосновались, – рассказала жительница Казани Екатерина Шулаева. – И ведь дети еще подходят к ним во время прогулки, те с ними даже разговаривают. Мало ли что они могут сделать и чем дети заразиться могут!

Выгнали из дома?

«Pro Город» отправился на место. Возле детского сада действительно оказалась женщина без определенного места жительства. 61-летняя Курбанбике Гилязова говорит только по-татарски. Она рассказала, что из дома ее выгнал сын.

- Сын женился, невестка из дома выгнала меня. Мама не нужна! Дом продали, где теперь живут, не знаю. Я сама из деревни Киреево приехала. Тут можно выжить, тут добрые люди помогают мне. Сижу вот в палатке 5-й месяц, неудобно, конечно, но хотя бы не промокает.

Помогает бабушке иммигрант из Казахстана Равшан. Мужчина сам соорудил для бабушки непромокаемую палатку. На мусорках они собрали теплые вещи, одеяла и старые матрасы.

- Я с ней познакомился на Московском рынке. Вижу, женщина хорошая, лепешки брала у меня. Потом она рассказала, что сын выгнал ее. Есть еще две дочери, но они замуж вышли и забыли про мать. Я ее жалею, охраняю, вдруг какой алкаш обидит. Она ведь старше моей матери, и на улице оказалась!

Равшан говорит, что собирается забрать старушку к себе. Пока такой возможности нет, он снимает койко-место в общежитии.

- Я сейчас собираюсь работать в пекарне на «Жилке». Хозяин говорит, для меня комната есть там, есть душ. Если все будет нормально, я ее с собой заберу. Ее нельзя одну оставлять, мало ли, я по телевизору видел, как в центрах помощи издеваются над людьми.

Пристанище Курбанбике Гилязовой со стороны выглядит заваленным хламом, но если присмотреться, это не похоже на притон. В округе не валяется никакой тары из-под спиртного. В отдельных пакетах лежат собранные раздельно пластиковые бутылки, алюминиевые банки и картон – их женщина сдает на переработку и получает за это какие-то деньги. При помощи веника она каждый день подметает от мусора спальное место. У женщины есть даже детская плюшевая лошадка и зеркальный шар - для чувства прекрасного.

Не божий одуванчик...

Через собственные источники мы навели о женщине справки. Оказалось, что она состоит на учете в наркодиспансере и имела судимость на 2 года условно. Также женщина привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.

Было бы желание

В любом случае оставлять человека на улице нельзя. Директор казанского Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства Ольга Молостова прокомментировала, что центр может принять женщину к себе. По крайней мере, на пол года.

- Женщине необходимо обратиться в отдел соцзащиты Московского района. После этого соцзащита обращается к нам, и мы можем ее принять. Хорошо, если у нее есть документы, но если нет, мы поможем восстановить. Нет никакой трудности в этом, главное – ее желание, – прокомментировала Ольга Молостова.

Что дальше?

В Увд Казани нам прокомментировали, что взяли ситуацию под свой контроль. В полиции уверяют, что Курбанбике Гилязову из дома никто не выгонял, а бомжует она по всему Московскому району. Бабушку либо поместят в приют, либо найдут способ обязать ее покинуть ворота детского учреждения.