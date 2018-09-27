В КФУ изобрели зубную щетку, которая чистит все зубы одновременно

В Казанском федеральном университете изобрели зубную щетку, которая способна за несколько секунд полностью очистить все зубы, об этом сообщает пресс-служба вуза.

Проект зубной щетки "Флокс" изобрел магистрант 2-го года обучения Инженерного института КФУ Егор Мандик, она напоминает капу и при помощи механической и ультразвуковой вибрации производит чистку зубов и труднодоступных мест во рту.

- Благодаря нашему изобретению ты пришел, взял зубную щетку, напоминающую капу, засунул в рот, подождал несколько секунд, ополоснул рот и все. Так что процесс намного упрощается. Механизмом предусмотрена автоматическая дозация специальной пасты для ультразвукового воздействия, создающей пузырьки — они лопаются об зубы, и производится чистка труднодоступных мест, - рассказал студент.

В продажу щетку планируют запустить в следующем году, она будет стоить около 7 тысяч рублей, однако авторы проекта работают над снижением себестоимости товара.

Зубная щетка заряжается, как обычные смартфоны, для всей семьи будут предусмотрены сменные насадки различных размеров.