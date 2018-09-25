В Казани в полицию сообщили о бесплатных бананах, которые раздавали около школы

Панические сообщения появились в соцсетях

В Казани обеспокоенные родители учеников школы №18 обратились в полицию из-за бананов, которые бесплатно раздавали школьникам незнакомые люди. Информация о раздаче появилась в соцсетях.

Прибывшие к школе полицейские опросили свидетелей и очевидцев, бананы, которые раздавали детям, направлены на экспертизу.

Предварительно, акцией занималась одна из общественных организаций города в рамках "Дня добра", участники акции - двое казанцев 19 и 40 лет, были опрошены. От их действий никто не пострадал.