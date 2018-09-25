В Казани объявили в розыск банкира, подменившего 230 млн рублей на билеты «банка приколов»

На экс-главу офиса банка "Открытия" возбудили уголовное дело

В Казани полиция объявила в розыск 40-летнего Олега Поляха, который подозревается в том, что похитил из банка "Открытие" 230 млн рублей, по некоторым данным, он подменил настоящие деньги билетами "банка приколов". О розыске подозреваемого сообщается на сайте МВД по РТ.

Напомним, Олег Полях возглавлял офис банка на улице Московская, кража произошла в период с января по сентябрь этого года, о ней стало известно после ревизии в хранилище, где обнаружили недостачу в размере 230 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере" была установлена предварительная причастность Олега Поляха к преступление, но его местонахождение неизвестно.

- Приметы подозреваемого: на вид 40-45 лет, полного телосложения, волосы короткие. Полиция Казани обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать по номерам: 291-48-21 (дежурная часть Управления МВД России по Казани), 294-50-24 (отдел уголовного розыска), а также по номерам 02, 052 (анонимно), - сообщили в МВД.