Ректор КФУ: зарплата у преподавателей нашего вуза выше, чем у нефтяников

Ректор Казанского Федерального университета Ильшат Гафуров рассказал, что зарплата у преподавателей КФУ выше, чем у работников нефтяной отрасти, передает пресс-служба вуза.

По словам Гафурова, на ученом совете было принято решение повысить зарплату сотрудникам. Так, с 1 октября базовая составляющая зарплаты всех сотрудников увеличится с 4%, а для преподавателей рост составит 5%.

- Была поставлена задача сделать зарплату достойной, чтобы преподаватели чувствовали себя комфортно, - отметил ректор.

К примеру Гафуров сравнил среднюю зарплату преподавателей Елабужского института КФУ и сотрудников нефтегазодобывающего управления «Прикамнефть». Оказалось, что преподаватели зарабатывают больше, чем нефтяники.

- Эта новость неожиданная, но это факт, - добавил он.

Гафуров также добавил, что по итогам 8-ми месяцев средняя зарплата профессоров, докторов наук составила 80 145 рублей.