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В ГИБДД сообщили, кто виновен в смертельном ДТП с военным «Камазом» в Казани

В ГИБДД сообщили, кто виновен в смертельном ДТП с военным "Камазом" в Казани
16+
Фото: соцсети
Водитель грузовика при развороте не уступил дороге Skoda

Стала известна предварительная официальная версия смертельного ДТП с военным "Камазом" в Казани, об этом Prokazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 26 сентября на улице Ершова 57-летний водитель "Камаза" местного высшего военного командного училища при развороте вне перекрестка проигнорировал дорожную разметку, не уступил дорогу и столкнулся со встречной Skoda Octavia, за рулем которой находился 20-летний студент.

От полученных травм водитель легкового авто погиб на месте, больше в ДТП никто не пострадал.

По факту столкновения ведется расследование, родственники погибшего парня просят очевидцев помочь в расследовании.

 
 

Источник фото

A. Nabiullin, 27.09.2018, 10:18
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин27 сентября 2018, 10:37
Перехват вчера промолчал, наверно дали указание про военных ничего не писать и новости не распространять
Лучший комментарий
0
10
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Горожанин27 сентября 2018, 10:51
Военного расстрелять! За убийство гражданского высшая мера - расстрел.
7
4
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Горожанин27 сентября 2018, 11:01
Для отбытия наказания отправят в сЕрию или на Даунбас
2
5
Согласны с автором?
Горожанин27 сентября 2018, 11:02
Да из первой статьи было ясно что водитель на ''многотонном'' КАМАЗе нарушил. Типа, раз на ''военной технике'' значит всё можно. Ищвращённое мышление, как и у пешеходов, которые на зебре бросаются под автомобили, как камикадзе с гранатой.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин27 сентября 2018, 11:04
В ответ на комментарий пользователя
Да из первой статьи было ясно что водитель на ''многотонном'' КАМАЗе нарушил. Типа, раз на ''военной технике'' значит всё можно. Ищвращённое мышление, как и у пешеходов, которые на зебре бросаются под автомобили, как камикадзе с гранатой.
Развернуть
.вместо простого действия, убедится, что пропускают.
0
2
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ооо27 сентября 2018, 11:10
Как задрали водятлы, которые там разворачиваются через сплошную!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А гайцам пох...р вообще!!!!!
Гори в аду, мрази!>-(
0
0
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Капрал Билл Тейлор27 сентября 2018, 11:10
Давно пора запретить передвижение КамАЗов по городу! Они и аварийные ситуации создают и алфальтлвой портят. Товар развозить можно на Газелях.
1
8
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Горожанин27 сентября 2018, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора запретить передвижение КамАЗов по городу! Они и аварийные ситуации создают и алфальтлвой портят. Товар развозить можно на Газелях.
Развернуть
Газели тоже запретить. Только на каблуках. Колбасу и прокладки возить хватит.:-D
1
1
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Горожанин27 сентября 2018, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Для отбытия наказания отправят в сЕрию или на Даунбас
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Если он там прикончит десяток бородатых или хохлокарателей, то будет считаться, что искупил
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 сентября 2018, 11:43
Пешком должен ходить студент а не ездить на шкоде
3
1
Согласны с автором?
Горожанин27 сентября 2018, 11:45
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора запретить передвижение КамАЗов по городу! Они и аварийные ситуации создают и алфальтлвой портят. Товар развозить можно на Газелях.
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А им кстати и запрещено ездить. Просто ГАИ плевать на это
0
1
Согласны с автором?
Моррисон27 сентября 2018, 11:47
Студик обеспеченный был, однако.
0
0
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Горожанин27 сентября 2018, 11:47
Пассивная безопасность у Камаза , тем более вездехода - на нуле. Бампер это просто п...ц. Погуглите картинки "камаз военный дтп". Современные грузовики так не делают уже, чтобы под них "залететь" можно было или чтобы из них детали, острые как ножи торчали. Зачем вообще ему бампер этот чертов из железа толщиной с двутавр?
Надо, конечно, такие машины только в сопровождении машин с мигалками на улицы выпускать, как негабаритный груз.
Похоже, надо петицию создать на roi.ru
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Горожанин27 сентября 2018, 11:48
В ответ на комментарий пользователя
Студик обеспеченный был, однако.
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На папкиной машине ехал 100%
0
0
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Горожанин27 сентября 2018, 11:49
В ответ на комментарий пользователя
Да из первой статьи было ясно что водитель на ''многотонном'' КАМАЗе нарушил. Типа, раз на ''военной технике'' значит всё можно. Ищвращённое мышление, как и у пешеходов, которые на зебре бросаются под автомобили, как камикадзе с гранатой.
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Таких баранов на военной технике 1 на 100 000 точно таких же баранов гражданских. Да и ты похоже тоже баран.
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Капрал Билл Тейлор27 сентября 2018, 11:50
Ну да, в 20 лет на шкоде ездил, это роскошь. Я на трамвае холодном зимой ездил. Руки от поручней мёрзли, ждали по 20 минут на остановках. :-(
0
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Горожанин27 сентября 2018, 12:03
В ответ на комментарий пользователя
Для отбытия наказания отправят в сЕрию или на Даунбас
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лейтенант очевидность
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