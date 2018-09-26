В ГИБДД сообщили, кто виновен в смертельном ДТП с военным «Камазом» в Казани

Водитель грузовика при развороте не уступил дороге Skoda

Стала известна предварительная официальная версия смертельного ДТП с военным "Камазом" в Казани, об этом Prokazan.ru сообщили в ГИБДД.

Предварительно, 26 сентября на улице Ершова 57-летний водитель "Камаза" местного высшего военного командного училища при развороте вне перекрестка проигнорировал дорожную разметку, не уступил дорогу и столкнулся со встречной Skoda Octavia, за рулем которой находился 20-летний студент.

От полученных травм водитель легкового авто погиб на месте, больше в ДТП никто не пострадал.

По факту столкновения ведется расследование, родственники погибшего парня просят очевидцев помочь в расследовании.

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