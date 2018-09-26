В Казани пьяный парень зарезал водителя автобуса. Он привез двух друзей к родственнику

В Казани пьяный 29-летний парень убил 28-летнего жителя Узбекистана, работающего водителем в местном КАТП-2, он привез двух друзей к родственнику к дому по улице Енисейская. Информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 26 сентября около 00:30 находящийся под условным лишением свободы житель дома №4 после выпитого алкоголя начал кидаться бутылками из окна. В этот момент к дому подъехал житель Узбекистана на своем автомобиле, он привез двух 32-летних друзей к родственнику.

Пока трое друзей ждали, когда он выйдет, между ними и кидающим бутылки парнем началась ссора, парень спустился и достал нож. Сначала он ударил водителя им в живот, а после начал резать ноги его друзьям.

В результате пострадавший водитель скончался на месте, а друзья погибшего избили казанца с ножом до потери сознания.

Прибывшие врачи госпитализировали пострадавших, а также самого убийцу. Возбуждено дело по статье "Убийство".