Рейтинг городов по стоимости жилья: дороже, чем в Казани, его мало где найдешь

ProKazan узнал, насколько средние цены на квадратные метры в Казани отличаются от других городов и большая ли разница между новостройками и "вторичкой"

Рынок недвижимости в Казани и других городах изучили эксперты Авито. Наш город в очередной раз подтвердил статус третьей столицы, но гордиться этим как-то не хочется. Оказалось, дороже казанской – лишь московская и петербургская недвижимость. В расчет взяли среднюю стоимость квадратного метра в каждом городе, в новостройках и на вторичном рынке.

1. Москва

Никого не удивит, что столица страны оказалась на первом месте рейтинга. Средняя стоимость квадратного метра в новом жилье – 216 588 рублей. Во вторичном – 195 658. Новое от старого отличается стоимостью на 17%.

2. Санкт-Петербург

В Северной столице – наоборот – квартиры в новостройках в среднем обходятся даже дешевле на 8%. 119 031 рубль составила средняя цена за "квадрат" на вторичном рынке, 109 974 – в новом жилье.

3. Казань

Не такой большой разрыв, как хотелось бы, отделяет Казань от второй позиции рейтинга. 70 216 рублей в среднем стоит квадратный метр в новостройках. "Вторичка" – еще дороже, 71 863. Разница между ними одна из самых незаметных по стране – всего 2%.

4. Екатеринбург

Почти догнала Казань столица Урала, где вторичный рынок тоже чуть дороже нового жилья. Средняя цена в новостройках 68 803 рубля, во "вторичке" – 70 965.

5. Нижний Новгород

Пятерку рейтинга замкнул Нижний Новгород со средними ценами 63 933 рубля за квадратный метр на вторичном рынке и 66 514 – в новостройках.

Где дешевле?

В пятерку городов с самыми низкими ценами на жилплощадь вошли Ульяновск, Челябинск, Тольятти, Омск и Саратов. Там средняя стоимость квадратного метра держится в районе 40 тысяч рублей. При этом самая дешевая вторичная недвижимость – в Челябинске (40 257 руб.), а новая – в Саратове (31 229 руб.)

Среди всех квартир, продающихся на рынке Казани, самым популярным вариантом за последние три месяца стала однокомнатная квартира на вторичном рынке. Спрос на них составил 36%. Второе место занимали «двушки» (27%), третье – «однушки» (14%), также на вторичном рынке. В целом в России по спросу лидировали все же двухкомнатные квартиры, далее – однокомнатные и трехкомнатные.