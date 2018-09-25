В Казани около станции метро мужчина жестоко избил мальчика-инвалида

В Казани у станции метро "Яшьлек" на улице Декабристов мужчина избил 17-летнего подростка-инвалида, который попросил его помочь узнать, где он находится. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

17 сентября подросток должен был доехать после занятий до станции метро "Площадь Тукая", но проехал остановку. Его мама по телефону посоветовала ему уточнить у других людей, где именно он находится, для этого он вышел на улицу. Случайный прохожий, к которому он обратился за помощью, начал избивать школьника, в том числе ногами, камера видеонаблюдения находящегося рядом магазина сняла это на видео.

Подростка спасли работники магазина, которые затащили его к себе. Приехавшие врачи диагностировали у пострадавшего перелом лицевой кости. В ходе расследования полицейские задержали 43-летнего подозреваемого, он рассказал, что нападение произошло в ходе конфликта.