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В Казани около станции метро мужчина жестоко избил мальчика-инвалида

В Казани около станции метро мужчина жестоко избил мальчика-инвалида
16+
Фото: скриншот

В Казани у станции метро "Яшьлек" на улице Декабристов мужчина избил 17-летнего подростка-инвалида, который попросил его помочь узнать, где он находится. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

17 сентября подросток должен был доехать после занятий до станции метро "Площадь Тукая", но проехал остановку. Его мама по телефону посоветовала ему уточнить у других людей, где именно он находится, для этого он вышел на улицу. Случайный прохожий, к которому он обратился за помощью, начал избивать школьника, в том числе ногами, камера видеонаблюдения находящегося рядом магазина сняла это на видео.

Подростка спасли работники магазина, которые затащили его к себе. Приехавшие врачи диагностировали у пострадавшего перелом лицевой кости. В ходе расследования полицейские задержали 43-летнего подозреваемого, он рассказал, что нападение произошло в ходе конфликта.

N. Vildanov, 26.09.2018, 14:31
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин26 сентября 2018, 14:50
Надеюсь, найдут этого козла и почки отобьют для начала.
0
16
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Горожанин26 сентября 2018, 14:52
Пусть теперь отдыхает в местах лишения свободы
0
12
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 14:53
Каким же идиотом надо быть,чтоб избить инвалида,тем более подростка.Чмо и гнида одним словом.
Лучший комментарий
0
26
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 14:55
Ужас
0
7
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 14:55
И что за конфликт? Может, этот 43 летний мужик отмороженый на голову? Мля, когда чуствуешь своё превосходство силой , накуя кулаками и рюногами махать, можно же словами всё разрулить.
0
12
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 14:56
Кто это чмо?Огласите пожалуйста имя ,фамилию.Дайте фото.Город должен знать таких героев.
0
19
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 14:57
Этому пи..ру тяжело было чтоли подсказать обратную дорогу.
0
14
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 14:57
Фотографию этого урода на все мониторы города. Посадить пожизненно.
0
13
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 15:00
Какой может быть конфликт, какое может быть оправдание этому уроду. Обоссался когда поймали, начал говорить что, типа сам напал
0
26
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 15:02
Ну и зачем бить беззащитного подростка, чмошник. Сходил бы в спортзал где занимаются единоборствами и и там так же попробовал бы
0
12
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Наиль26 сентября 2018, 15:06
Когда я был подростком, меня тоже часто избивали взрослые мужчины. Они спрашивали, с улицы ли я и услышав "нет" начинали бить. Для Казани это нормальное поведение.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 15:13
В ответ на комментарий пользователя
Ну и зачем бить беззащитного подростка, чмошник. Сходил бы в спортзал где занимаются единоборствами и и там так же попробовал бы
Развернуть
а вдруг там наваляют
0
3
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 15:14
В ответ на комментарий пользователя
Когда я был подростком, меня тоже часто избивали взрослые мужчины. Они спрашивали, с улицы ли я и услышав "нет" начинали бить. Для Казани это нормальное поведение.
Развернуть
что-то не договариваешь
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 сентября 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Фотографию этого урода на все мониторы города. Посадить пожизненно.
Развернуть
пусть работает , а на деньги посадить по жизненно, пусть лечит из своего кармана и моралку впаять под ляпёшку с запретом покупок авто и путешествий за рт
0
3
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