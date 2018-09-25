В мэрии Казани прокомментировали сообщения о ликвидации городского отряда спасателей

По данным властей, отряд будет реформирован

В мэрии Казани прокомментировали сообщения из соцсетей о том, что в городе ликвидируется поисково-спасательный отряд при Управлении гражданской защиты исполкома, по данным властей, сообщения о ликвидации несколько искажены.

- В Казани с 1 ноября 2018 перестанет существовать Поисково-Спасательный отряд при Управлении Гражданской Защиты Казани, а все потому что власти решили сократить отряд и ликвидировать его. В итоге город-миллионник окажется без спасателей, которые день и ночь приходили на помощь людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, - говорилось в сообщении в соцсетях.

В исполкоме подтвердили данные о реформе спасательного отряда с 1 ноября.

- Однако речь идет не о ликвидации отряда, а о переводе спасателей в республиканскую структуру – Поисково-спасательную службу Республики Татарстан при МЧС РТ (далее – ПСС РТ при МЧС РТ). Соответствующее решение в целях обеспечения эффективной деятельности аварийно-спасательных подразделений было предложено министерством ЧС РТ и согласовано на уровне Кабинета министров РТ.



В настоящее время проводится комплекс мероприятий по реформированию поисково-спасательного отряда Казани. В частности, спасатели переходят в ПСС РТ при МЧС РТ, а вспомогательно-технический персонал сохраняется в структуре Управления гражданской защиты Казани.



С 01.11.2018 выполнение задач по реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия в Казани будет осуществлять ПСС РТ при МЧС РТ. Оснований для беспокойства, что в случае происшествий населению города не окажут необходимую помощь, нет. Более того, реформирование позволит улучшить материально-техническое оснащение казанских спасателей и решит вопрос с учебно-тренировочной базой, - сообщили Prokazan.ru в исполкоме.