Популярный певец Элвин Грей госпитализирован в Казань с необычным диагнозом

Известный певец татаро-башкирской эстрады Элвин Грей (настоящее имя Радик Юльякшин) попал в больницу. Информация об этом появилась в «Инстаграме» певца.

Сообщается, что артиста госпитализировали в Казань с диагнозом «акустическая травма».

Элвин Грей почувствовал себя плохо во время концерта в Тюмени. В связи с этим он отменил запланированные выступления в Тобольске, Омске, Сургуте и Когалыме.

Напомним, это уже не первая госпитализация певца. Год назад он уже попадал в больницу из-за переутомления.

Для справки



Акустическая травма — повреждение органа слуха, вызванное звуками чрезмерной силы или продолжительности.