В Татарстане МВД опровергла сообщения о банде педофилов с котятами

В МВД Татарстана опровергли сообщения о банде педофилов, привлекающих внимание детей котятами, об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, в последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о "банде педофилов", разъезжающих по разным городам России, которые привлекают внимание детей с помощью животных.

- В настоящее время в органы внутренних дел Республики Татарстан заявлений по фактам возможных преступлений «банды педофилов» не поступало, - отметили в полиции.

В полиции попросили жителей республики не пересылать пугающие сообщения.