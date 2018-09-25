В КФУ рассказали, что в октябре в Татарстан может вернуться «бабье лето»

В начале октября в Татарстан может прийти третья волна «бабьего лета». Такой прогноз дал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

- Если в республику к началу следующей недели придет антициклон, температуры повысятся, и погода станет комфортнее. Таким образом, в Татарстан может прийти третья фаза бабьего лета, - отметил эксперт.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, нынешний сентябрь будет теплее на 3-4 градуса.

Так, сегодня в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 11-13 градусов тепла.