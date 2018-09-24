Казанцев попросили не беспокоить лебедей на озере Нижний Кабан

Жителей Казани призвали не беспокоить семейство лебедей-шипунов с пятью лебедятами, живущих на озере Нижний Кабан, об этом сообщили в Госкомитете РТ по биологическим ресурсам.

Горожанам необходимо соблюдать осторожность при использовании гидроциклов, лодок и катамаранов, к лебедям нельзя подплывать слишком близко – это ведет к тому, что семья разбивается, так как некоторые птенцы подолгу не могут присоединиться к остальным. В результате у птиц повышается уровень стресса, появляется недокорм и может развиться истощение.

Птенцы у пары лебедей-шипунов, занесенных в Красную Книгу Татарстана, вылупились в июле этого года.