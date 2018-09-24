Наверх
Феминистки собираются облить в метро Казани мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами
14:59, сегодня26
В Казани на улице Завойского неизвестные напали на жителей дома, собравшихся сменить УК
15:59, сегодня1
Казанцев попросили не беспокоить лебедей на озере Нижний Кабан
15:26, сегодня2
В Казани снесли часть Чеховского рынка
14:31, сегодня11
Неограниченный интернет в каждый дом: как безлимит меняет жизнь казанцев
Большое интервью Минниханова. О погибшем сыне, пенсионной реформе и любимой еде
13:42, сегодня23
В Казани из-за строительства парковки перекрыли движение по улице Подлужная
13:15, сегодня2
Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров‍
12:15, сегодня22
Вторая неделя конкурса ProKazan.ru и Виферон: папа-герой и тайная жизнь домашних животных
В Минстрое РТ рассказали, когда в Казани начнут давать тепло в обычные дома
11:48, сегодня15
В Казани водитель чиновников угнал "семерку" и сжег ее в Дербышках
11:16, сегодня8
Атомная подлодка «Казань» впервые вышла в море
10:50, сегодня14
Под Казанью по дороге в Боровое Матюшино появилась новая развязка
10:18, сегодня2
Идея для выходных: 30 километров на велосипеде, обнимашки с телятами и фотосет в самолете
10:00, сегодня1
У Метшина появился 29-летний советник по борьбе с коррупцией
09:56, сегодня50
Питание или спортзал? Эпидемия ожирения добралась до Татарстана
09:34, сегодня15
В Татарстане с октября увеличится стоимость эвакуации автомобилей
09:18, сегодня26
Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал ЖК на проспекте Победы в Казани
08:59, сегодня40
Рейтинг городов, жители которых «бегут» в Москву: Казань – среди лидеров
07:00, сегодня52
Сегодня в Казани ожидается дождь и +13 градусов
06:15, сегодня1
Казань сегодня: смерть подростка, послание Минниханова и глава ГИБДД РТ
20:02, 24.09.20189
«Студенты учатся, сидя на полу». В КФУ «переборщили» с количеством принятых абитуриентов
18:13, 24.09.201842
Глава ГИБДД РТ встретился с журналистами после серии резонансных смертей пешеходов
17:06, 24.09.201875
В Новороссийске на Черном море без вести пропала жительница Челнов
16:40, 24.09.201811
В Казани утром разбился подросток. Он с девушкой забрался на 24 этаж, любуясь видами
16:17, 24.09.201845
Путин назначил в Татарстане сразу шесть новых судей
15:54, 24.09.201828
ВТБ Капитал Инвестиции запустит фонд для инвестиций в компании на этапе Pre-IPO
15:15, 24.09.2018
В Татарстане девушка зарезала возлюбленного матери. Ранее у нее погиб брат
15:06, 24.09.201824
Ак Барс Банк финансирует экспорт без залогов и регресса
14:42, 24.09.20181
Махинации на Казанском заводе синтетического каучука: под следствием гендиректор
14:12, 24.09.201821
В Казани подростки нашли в полуразрушенном гараже дымовые шашки и светошумовую гранату
13:57, 24.09.20183
Курс доллара опустился до 66 рублей
13:11, 24.09.201833
В Казани дачник запер в доме школьника, который ударил его ножом в грудь
11:59, 24.09.201824
Минниханов в послании Госсовету: о новом годе, дольщиках, санкциях и татарском языке
11:28, 24.09.201867
Песню певицы Монеточки перепели на татарском языке
11:22, 24.09.201817
В Казани разыскивают пропавшего подростка
10:45, 24.09.201817
На Горьковском шоссе женщина на "четырнадцатой" насмерть сбила мужчину и уехала
10:21, 24.09.201827
Дети из Казани удивили Максима Галкина трюками на беговелах
10:16, 24.09.20187
В Елабуге пенсионер на «зебре» сбил беременную женщину
09:45, 24.09.201824
В России готовятся запретить продавать алкоголь людям до 20 лет
09:45, 24.09.201834
В Татарстане нашли мертвым пропавшего таксиста
09:20, 24.09.201817
Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍
08:59, 24.09.201834
Усадьба 1853 года и хай-тек коттедж: 5 домов, которые казанцы продают за десятки миллионов
07:00, 24.09.201813
Бабье лето все? Сегодня в Казани будет лить дождь
06:02, 24.09.20186
В Татарстане легковушка протаранила опору газовой трубы и повисла на заборе
18:33, 23.09.201820
В Казани у парня изъяли 37 грамм экстази
18:08, 23.09.201817
“Это беспредел!”. В Казани эвакуатор забрал сразу 30 припаркованных автомобилей
15:51, 23.09.2018141
ВТБ и муниципалитет Нижнекамска подписали соглашение о сотрудничестве
15:10, 23.09.20181
Соцсети: В Казани потоп, на одной из улиц прорвало трубу
12:40, 23.09.201828
Multi sport expo в Казани: расписание мероприятий грандиозного спортивного события
11:30, 23.09.201812
Фишман: “Улучшение городской среды нравится 74% казанцам. Это благодаря обсуждениям"
09:41, 23.09.201853
Две женщины из РТ перевели больше 2 млн. рублей ради получения компенсации за БАДы
08:11, 23.09.201815
В Казани на переходе сбиты двое взрослых и ребенок: один из пострадавших в реанимации
07:39, 23.09.201840
Синоптики: Казань накроет туман, но будет тепло
06:59, 23.09.20182
Минниханов: НКЦ «Казань» расширят для национальной библиотеки РТ
17:57, 22.09.201841
Смертельное ДТП на проспекте Победы: водитель сбил женщину, протаранив забор
17:29, 22.09.201834
В Татарстане мужчина избил своего приятеля молотком
16:37, 22.09.201823
В Казани появится центр развития водных видов спорта FINA
15:36, 22.09.20188
В Татарстане в 2019 году начнут благоустраивать пляжи
14:47, 22.09.201811
В Казани мужчина ограбил девушку, а затем надругался над ней
13:49, 22.09.201820
В Казани в озере в парке Победы массово умирает рыба
13:11, 22.09.201837
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

Феминистки собираются облить в метро Казани мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами

Феминистки собираются облить в метро Казани мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами
16+
Фото: скриншот
В Санкт-Петербурге в рамках аналогичной акции водой с растворителем между ног были облиты 70 мужчин

В Казани и Москве феминистки из Санкт-Петербурга собираются провести акцию против мужской манеры сидеть в метро с широко раздвинутыми ногами, ранее такая акция прошла в Северной столице. Об этом сообщается на канале YouTube активистки.

В Санкт-Петербурге в рамках аналогичной акции водой с растворителем были облиты 70 мужчин. Активистка использовала смесь, которая оставляет несмываемые пятна.

- Во время съемок пострадали 70 особей, которым мы вылили раствор между ног, - говорится в видео.

 

Кстати

Мэнспрединг (manspreading, от англ. man — «мужчина» и spread — «раскидывать(ся), расстилать(ся)») обозначает мужскую манеру сидеть (как правило, в общественном транспорте), широко расставив ноги так, что пассажиры на соседних сиденьях вынуждены сидеть в стеснённых условиях.

Термин «manspreading» впервые появился в 1915 году в социальной рекламе, посвященной поведению в общественном транспорте. Летом 2017 года городские власти Мадрида наложили запрет на сидение в автобусах с широко расставленными ногами.

N. Vildanov, 25.09.2018, 14:59
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин25 сентября 2018, 15:08
А минет в метро не делают?:-D
4
14
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:08
Не феминистка, но и не голубой, мне тоже тошно когда колени раскорячившегося мужика трутся о мои колени.
3
17
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:09
Вот интересно, всечь дуре, которая портит твою одежду - это признание ее равных прав с мужчиной или нет? Ну просто мужчина, который такое со мной провернул бы, однозначно бы огреб по харе
3
20
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:10
главное, чтобы крышка от флакона была не ребристая, а то фиминистке будет некомфортно потом.
1
12
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:11
А что делать с привычкой некоторых женщин раздвигать ноги где попало?
1
21
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин25 сентября 2018, 15:13
некоторые особи ещё любят почесывать что-то там регулярно) может вши)
3
13
Согласны с автором?
Гордон25 сентября 2018, 15:15
Какая то дикость ненормальная вообще...сидишь никого не трогает и тут прилетает)))
3
13
Согласны с автором?
Ильдар25 сентября 2018, 15:16
Большая часть мужчин в ролике сидит абсолютно нормально . У некоторых вообще соседей нет, которым они могли бы помешать . этим активным девушкам хорошо бы заняться чем нибудь более полезным. А ещё хорошо понимать , что «водичку” могут принять за кислоту и нехило всандалить кулаком в красивые мордочки . Если что-то не нравится - цивилизованные люди сначала говорят об этом. А иначе получают в ответ то, что заслужили
Лучший комментарий
1
32
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:17
А менее агрессивных методов нет, что ли? Маразм какой-то.
И уже не раз замечала: как феминистка, так какое-то немытое неопрятное страшное существо.
0
19
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:21
Феминистки сейчас очень много зарабатывают, поэтому денег девать некуда.
0
6
Согласны с автором?
Форвард25 сентября 2018, 15:22
Такой поступок можно расценивать как хулuганский с порчей имущества. Надо было мужикам скрутить ее и вызвать полицию. Тем более доказательства своего правонарушения эти девки сами сняли.
0
12
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:23
Хватаешь ее за волосы и тащишь в полицию, фиксируешь правонарушение, далее иск за порчу имущества, вреда здоровью, моральный ущерб.
0
12
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор25 сентября 2018, 15:23
Пусть попробуют меня облить... Все ребра переломаю. И ухо отрежу!
3
11
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
А менее агрессивных методов нет, что ли? Маразм какой-то.
И уже не раз замечала: как феминистка, так какое-то немытое неопрятное страшное существо.
Развернуть
Их просто не трахают
0
10
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:25
Ей очень сильно понравится, если у тебя одни только джинсы стоят дороже, чем все что на ней есть.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
А минет в метро не делают?:-D
Развернуть
Вот как только обливать начнут так и минет будут делать!:-)
1
5
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
А что делать с привычкой некоторых женщин раздвигать ноги где попало?
Развернуть
Их и так в этом случае обливают какой то жидкостью да еще и не раз
0
4
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
Пусть попробуют меня облить... Все ребра переломаю. И ухо отрежу!
Развернуть
Да кому ты нужен, старпер.
4
1
Согласны с автором?
Конь25 сентября 2018, 15:39
Заберут на 15 суток в каталажку к мужикам с раздвинутыми ногами потом перестанет ерундой заниматься.
0
3
Согласны с автором?
ашотик25 сентября 2018, 15:45
В ответ на комментарий пользователя
Пусть попробуют меня облить... Все ребра переломаю. И ухо отрежу!
Развернуть
лушши аткуси а ни атреж,так интереснии
1
1
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:47
Бабам секса не хватает вот они на мужиков и злятся придумывают всякую ерунду
0
4
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:51
Овцы решили по бодаться с быками . Не интересно .
0
3
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:52
Вот что делает пенсионный возраст с бабами из 60 лет которым им сделали вместо 63 так помимо этого еще работы легкой море а мужиков бедных работяг которые вкалывают по 12 часов и более на тяжелой работе они вынуждены терпеть все это. Девченки поливайте лучше олигархов хоть какая то польза будет от вас:-)
0
3
Согласны с автором?
ага25 сентября 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
А минет в метро не делают?:-D
Развернуть
А кому ты там хочешь сделать? В остальных местах уже переделал?
1
1
Согласны с автором?
Капрал Билл Тейлор25 сентября 2018, 15:54
Бабу иной разу можно бить. Как бы дико это не звучало. В первый раз непривычно покажется. Во второй раз уже как будто так и должно быть. В третий раз понравиться, во вкус войдёшь! Не просто луща ей дать, а прям как следует с душой.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 15:58
Скорей всего это просто обыкновенные лесбиянки, которых сейчас море везде, а в России особенно они так демонстрируют свое сексуальное превосходство матриархат своеобразный, а вообще глупо показывать свои комплексы, которые надо искоренять а лучше менять, но не таким образом как влиять на толпу тем самым удолетворять свои низменные наклонности.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 16:00
Есть такое. Сам видел. Видимо результат неправильного воспитания или нелюбимые в детстве родителями. Или с чрезмерным гормональным фоном. Это люди готовые и желающие поиметь какой нибудь конфликт прямо сейчас. То же самое когда на стоянке ставят машину демонстративно криво занимая сразу как бы два места. Это люди которые хотят поднять свою самооценку прямо сейчас в результате какого нибудь конфликта. Не стоит с такими больными связываться, следует мысленно обозвать уродом и пройти мимо.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 16:03
А если у бабы рожа не понравилась, портит эстетические чувства, своей фигурой, тем как одевается, походкой, голос дурной. Можно ей за это в сердцах по мордасам зарядить? За порчу настроения. Хотя бы в полсилы 8-*
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 16:04
У баб теперь новая работа есть идти поливать не цветы а мужиков с раздвинутыми ногами :-)
0
1
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
Большая часть мужчин в ролике сидит абсолютно нормально . У некоторых вообще соседей нет, которым они могли бы помешать . этим активным девушкам хорошо бы заняться чем нибудь более полезным. А ещё хорошо понимать , что «водичку” могут принять за кислоту и нехило всандалить кулаком в красивые мордочки . Если что-то не нравится - цивилизованные люди сначала говорят об этом. А иначе получают в ответ то, что заслужили
Развернуть
ТОже не мешает, дебил?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин25 сентября 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
Бабу иной разу можно бить. Как бы дико это не звучало. В первый раз непривычно покажется. Во второй раз уже как будто так и должно быть. В третий раз понравиться, во вкус войдёшь! Не просто луща ей дать, а прям как следует с душой.
Развернуть
А если совсем не быть она садиться на шею и начинает наглеть.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru