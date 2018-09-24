Феминистки собираются облить в метро Казани мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами

В Санкт-Петербурге в рамках аналогичной акции водой с растворителем между ног были облиты 70 мужчин

В Казани и Москве феминистки из Санкт-Петербурга собираются провести акцию против мужской манеры сидеть в метро с широко раздвинутыми ногами, ранее такая акция прошла в Северной столице. Об этом сообщается на канале YouTube активистки.

В Санкт-Петербурге в рамках аналогичной акции водой с растворителем были облиты 70 мужчин. Активистка использовала смесь, которая оставляет несмываемые пятна.

- Во время съемок пострадали 70 особей, которым мы вылили раствор между ног, - говорится в видео.

Кстати



Мэнспрединг (manspreading, от англ. man — «мужчина» и spread — «раскидывать(ся), расстилать(ся)») обозначает мужскую манеру сидеть (как правило, в общественном транспорте), широко расставив ноги так, что пассажиры на соседних сиденьях вынуждены сидеть в стеснённых условиях.



Термин «manspreading» впервые появился в 1915 году в социальной рекламе, посвященной поведению в общественном транспорте. Летом 2017 года городские власти Мадрида наложили запрет на сидение в автобусах с широко расставленными ногами.