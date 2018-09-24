Госдума ввела уголовное наказание за увольнение предпенсионеров‍

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. Автором законопроекта стал президент Владимир Путин, депутаты приняли документ без изменений.

Таким образом, депутаты согласились дополнить Уголовный кодекс новой статьей: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».

Статья вводит штраф до 200 тысяч руб. (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста. Таковым в документе определен период до пяти лет перед назначением работнику страховой пенсии по старости.

Среди целей законопроекта — обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Теперь законопроект должен подписать президент России, после чего он вступит в силу.