У Метшина появился 29-летний советник по борьбе с коррупцией

У мэра Казани Ильсура Метшина появился советник по вопросам противодействия коррупции, им стал 29-летний Киям Беляев. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- В должность он вступил 21 сентября. Ранее Киям Беляев работал старшим помощником прокурора Казани, - говорится в сообщении.