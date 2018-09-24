Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал ЖК на проспекте Победы в Казани

Популярный блогер Илья Варламов раскритиковал крупный жилой комплекс на проспекте Победы, по его словам, там гигантский двор-парковка, окруженный муравейниками.

- Я так и представляю: выходишь с утра во двор с ребенком под мышкой, относишь его в детский сад типа СИЗО, а сам совершаешь пробежку в приятной сизой дымке выхлопных газов. Застройщик, впрочем, понимает, что он откровенно слукавил, поэтому на странице, посвященной прелестям района, особое внимание уделяет торговому центру, автомойке и автосервису, — написал блогер на своем сайте.

Он отметил, что даже квартиры в комплексе продают с видом на торговый центр.

- Жильё в этом комплексе сейчас стоит от 3-х миллионов рублей. Очень скоро квартал превратится в гетто, а люди, пожелавшие вложиться в недвижимость, потеряют свои деньги, - заметил блогер.

Напомним, ранее Варламов, побывавший в Казани на матче Франция — Аргентина, поделился своими впечатлениями о городе, в первую очередь отметив, что "ни в одном городе России нет такой красоты". "Казань потратила на подготовку меньше всех городов ЧМ – всего 4,4 миллиарда рублей, когда как Ростов освоил 100 миллиардов, а Нижний Новгород – 41,5 миллиарда. Не потому, что в Казани такой негостеприимный народ, просто город несколько лет назад уже принимал Универсиаду. Так что почти вся инфраструктура была готова", - написал блогер. При этом парки и скверы города он назвал лучшими в стране.