Казань сегодня: смерть подростка, послание Минниханова и глава ГИБДД РТ

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Минниханов в послании Госсовету: о новом годе, дольщиках, санкциях и татарском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ прокомментировал наиболее важные темы прошедшего года, в частности, проблему дольщиков, изучение татарского языка в школах и другие, трансляция велась на YouTube.com.

В Казани утром разбился подросток. Он с девушкой забрался на 24 этаж, любуясь видами

В Казани сегодня утром на улице 2-я Юго-Западная погиб 16-летний подросток, который выпал с 24 этажа дома. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Предварительно, он вместе с девушкой приехали в этот дом из поселка Левченко, чтобы полюбоваться видом города. Дверь в подъезд им открыла случайная жительница дома.

В какой-то момент подросток залез на парапет подъездного балкона, а в следующий момент девушка услышала только шум падения.

Путин назначил в Татарстане сразу шесть новых судей

Президент России Владимир Путин назначил в Татарстане шесть новых судей, указ был опубликован на электронном портале правительства.

Глава ГИБДД РТ встретился с журналистами после серии резонансных смертей пешеходов

В Татарстане с начала сентября на дорогах сбили 23 пешехода, 18 из них погибли. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал глава ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов.

Бывший казанский чиновник оплатил Нюше дом на побережье в Испании‍

Советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU и бывший чиновник из Казани Игорь Сивов принял решение оплатить дом на побережье Испании и известную клинику, где пройдут роды его жены певицы Нюши. Об этом сообщает "Комсомольская правда".