В Казани утром разбился подросток. Он с девушкой забрался на 24 этаж, любуясь видами

В Казани сегодня утром на улице 2-я Юго-Западная погиб 16-летний подросток, который выпал с 24 этажа дома. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Предварительно, он вместе с девушкой приехали в этот дом из поселка Левченко, чтобы полюбоваться видом города. Дверь в подъезд им открыла случайная жительница дома.

В какой-то момент подросток залез на парапет подъездного балкона, а в следующий момент девушка услышала только шум падения.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В соцсетях пишут, что погибший учился на сварщика. По факту смерти ведется проверка.

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