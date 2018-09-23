«Студенты учатся, сидя на полу». В КФУ «переборщили» с количеством принятых абитуриентов

В редакцию сайта ProKazan.ru обратились родители студентов КФУ, обеспокоенные тем, в каких условиях приходится обучаться их детям

Отец одной из учащихся кафедры сервиса и туризма Института экономики, управления и финансов КФУ прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как студенты, сидя в буквальном смысле на полу, слушают лекцию преподавателя. Проблема не в размерах аудитории и не в популярности лектора, а в том, что в этом году на кафедру было зачислено в три раза больше абитуриентов, чем полагалось.

Герой нашего материала попросил не указывать его имени и не показывать лицо, так как боится, что это негативным образом отразится на отношении руководства вуза к его дочери.

- Во время приемной кампании на сайте была информация, что идет набор 25-ти человек, из них 10 - на бюджет, 15 – «платники». Но, как выяснилось позже, набрали почти 75 абитуриентов. Понятно, что все это было сделано ради денег, но о каком качестве образования тогда может идти речь, - возмущается наш герой.

На фотографиях, сделанных его дочерью, видно, что аудитория не вмещает всех желающих: студентам приходится сидеть на полу с тетрадями на коленях или по три человека на двух стульях.

Встревоженный этой ситуацией отец обратился за комментариями к руководству института и получил ответ, фактически обесценивающий (если так можно выразиться) возможность получения высшего образования.

- Родители хотят дать детям высшее образование, как мы можем не пойти им на встречу? – цитирует слова заместителя директора по социальной и воспитательной работе Института экономики, управления и финансов КФУ Елены Карасик наш герой.

Получается, вузы поставили зарабатывание денег на первое место в урон качеству образования и самой идеологии российского высшего учебного заведения, когда за право быть студентом нужно еще побороться.

- Моя дочь упорно готовилась к поступлению, мы нанимали репетиторов, чтобы набрать необходимое количество вступительных баллов, а получается, можно было не переживать на этот счет, заплатить такую же сумму денег и поступить, - недоумевает отец девушки.

По его словам, после звонка в КФУ со студентами кафедры сервиса и туризма провели профилактическую беседу, попросив «не выносить сор из избы». Якобы эти трудности носят временный характер, и скоро студентов на лекциях станет меньше. За счет чего это должно произойти – не объяснили.

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы решили обратиться в администрацию вуза, института и кафедры, а также поговорить с представителем министерства образования РТ. После серии звонков, которые не принесли никакого результата, нам удалось лишь дозвониться в приемную Елены Карасик, где был получен предельно четкий и ясный ответ.

- Мы не будем это комментировать. До свидания.

Не удовлетворившись этим ответом, мы отправили запрос в пресс-службу КФУ, где нам обещали подробно разобраться в этом вопросе и разъяснить ситуацию в течение ближайших дней. ProKazan.ru оповестит наших читателей о результатах