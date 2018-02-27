Махинации на Казанском заводе синтетического каучука: под следствием гендиректор

В Казани завели дело на 47-летнего генерального директора Казанского завода синтетического каучука Алексея Контурова, которого подозревают в налоговых махинациях на сумму в 22 млн рублей. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, подозреваемый с октября 2016 года по июнь 2017 года вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартала 2016 года, а также 1 и 2 кварталы 2017 года.

- Таким образом он уклонился от уплаты НДС на сумму в 22 млн рублей. Было возбуждено дело по статье "Уклонение от уплаты налогов", подозреваемый был допрошен, - сообщили ProKazan.ru.

Ранее сообщалось, что началось банкротство Казанского завода синтетического каучука (КЗСК), Арбитражный суд Татарстан ввел процедуру наблюдения.

Казанский завод синтетического каучука был основан в 1936 году.

kzck.ru