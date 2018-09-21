Минниханов в послании Госсовету: о новом годе, дольщиках, санкциях и татарском языке

Президент Татарстана затронул наиболее важные темы прошедшего года

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету РТ прокомментировал наиболее важные темы прошедшего года, в частности, проблему дольщиков, изучение татарского языка в школах и другие, трансляция велась на YouTube.com.

Название следующего года

2019 год в Татарстане объявлен Годом рабочих профессий. Минниханов напомнил, что в следующем году в Татарстане пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

Изучение татарского языка

По словам Минниханова, то, что длительное время не решались вопросы совершенствования методики обучения татарскому языку, – упущение. Учебные планы должны учитывать обязательность изучения родного языка. Следует совершенствовать подходы по изучению предмета "государственный язык Татарстана". Необходимо завершить совместно с КФУ создание Национального педагогического института.

- Законопроект об изучении языков выявил точки напряжения. Отрадно, что наше видение было воспринято федеральными органами власти. Принятый закон создает условия для изучения языков народов России, - заявил Минниханов.

Проблема с дольщиками жилья

Рустам Минниханов отметил, что по проблемам пострадавших вкладчиков рухнувших банков и дольщикам жилья у органов власти есть видение путей решения, но для решения проблем нужны время и ресурсы.

- Мы действуем в строгом соответствии с законодательством. Это не всем нравится, - заметил президент РТ.

В Татарстане в новые квартиры переехало более 150 тысяч семей. В рамках программы капремонта были отремонтированы 10 тысяч многоквартирных домов, более 200 школ. Построено 207 детсадов.

Решена проблема обеспечения местами детей старше 3 лет.

Майские указы, экономика и санкции

В Татарстане в полном объеме выполнены майские указы 2012 года президента России Владимира Путина, по словам Минниханова, в Татарстане в два раза выросла зарплата учителей, в 1,5 раза учителей. При этом доля населения, пользующаяся электронными услугами, выросла с 20% до 80%.

Тем не менее темпы роста экономики Татарстана недостаточны, ключевым фактором для развития социально-экономического сектора является цифровизация производственных и организационных процессов, встраивание цифровой грамотности для развития.

По словам Минниханова, "бесконечные санкции, давление на Россию и шантаж — это попытка подчинить волю страны".

- В условиях внешних вызовов прошедший год сложился в целом благополучно, — отметил президент.

Пенсионная реформа

Минниханов напомнил, что Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

При этом среди задач на будущее - увеличение продолжительности жизни, уменьшение смертности от онкологии и заболеваний сердечно-сосудистой системы жителей республики. Назрела необходимость создания гериатрических служб, то есть служб, которые помогают именно возрастным пациентам. Минздраву Татарстана поручено проработать этот вопрос.

- Идеи, которые были несколько лет назад недостижимыми, мы реализовали. В будущем мы воплотим в жизнь самые смелые планы. Главное - не бояться перемен и идти к своей цели. Все в наших руках. Без булдырабыз! - процитировал в конце выступления Льва Толстого Минниханов.