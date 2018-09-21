В Казани разыскивают пропавшего подростка

В Казани объявили в розыск 17-летнего Марселя Ахунова, он ушел из дома 22 сентября после 15:00 и пропал. Информацию из соцсетей подтвердили в правоохранительных органах.

- Студент Казанского техникума информационных технологий и связи ушел из дома по улице Кирпичникова, после чего пропал. Он был одет в черную текстильную демисезонную куртку на пуговицах, темно-серую толстовку с капюшоном, темно-синие брюки, темные с белыми полосками и зелеными вставками кроссовки, - сообщили ProKazan.ru.

Людей, видевших подростка, просят звонить по телефону 8 (919)643-02-18.