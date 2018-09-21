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В Казани разыскивают пропавшего подростка

В Казани разыскивают пропавшего подростка
16+
Фото: соцсети

В Казани объявили в розыск 17-летнего Марселя Ахунова, он ушел из дома 22 сентября после 15:00 и пропал. Информацию из соцсетей подтвердили в правоохранительных органах.

- Студент Казанского техникума информационных технологий и связи ушел из дома по улице Кирпичникова, после чего пропал. Он был одет в черную текстильную демисезонную куртку на пуговицах, темно-серую толстовку с капюшоном, темно-синие брюки, темные с белыми полосками и зелеными вставками кроссовки, - сообщили ProKazan.ru.

Людей, видевших подростка, просят звонить по телефону 8 (919)643-02-18.

A. Nabiullin, 24.09.2018, 10:45
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин24 сентября 2018, 11:08
В ответ на комментарий пользователя
Не дай Бог тебе вот так родного человека потерять... иногда лучше промолчать, чем х...рню писать в комментах.... здоровее будешь.
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Горожанин24 сентября 2018, 11:15
Зря вы злорадствуете. У его родителей возможно страшное горе случилось. А вы смеетесь. Тваri.
1
10
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Капрал Билл Тейлор24 сентября 2018, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
Зря вы злорадствуете. У его родителей возможно страшное горе случилось. А вы смеетесь. Тваri.
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Я вам объясню ситуацию. Его родители, недалекие люди. Они не осознали, в какой стране и с какой Социальной обстановкой, вынужден был жить сын. Надо бить тревогу!!!! Молодежь спивается, вешается, отказывается рожать детей. А они задницу лижут Миниханову и Путину. Ой как хорошо живем, набережная Красивая у нас, загс, чемпионат провели=- D рэхэтлянеп. А тем временем, происходит геноцид молодых людей. В татария в безработице, народ душат каждый день, везде кумовство, одним бюджетникам хорошо! А другие выживают как могут, в такси подъедаются, чтобы дома не гнобили, что он лентяй. А этот вынужден таксовать ездить из высокогорского района в Казань. Вы народ реально не понимаете всей тяжести ситуации??? Или прикидываетесь??? Или только тут такой недалекий контингент сидит???
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Капрал Билл Тейлор24 сентября 2018, 11:34
Вы народ, просто не понимаете всей ситуации. Сейчас отваливаются, при помощи суицида самые слабые звенья. Чуть, позже, начнут дохнут те кто посильнее. Вы походу, вообще не догоняете.
2
3
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Горожанин24 сентября 2018, 12:11
В ответ на комментарий пользователя
Вы народ, просто не понимаете всей ситуации. Сейчас отваливаются, при помощи суицида самые слабые звенья. Чуть, позже, начнут дохнут те кто посильнее. Вы походу, вообще не догоняете.
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Эко тебя торкнуло... Выпей водки - может полегчает.
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