Дети из Казани удивили Максима Галкина трюками на беговелах

Накануне на Первом канале в шоу Максима Галкина «Лучше всех» выступили четыре мальчика из Казани. Они удивили ведущего шоу своими трюками на беговелах (это детские велосипеды без педалей).

- Они приехали из Казани за медалями на велосипедах без педалей. Остановить их невозможно. Неудержимая четверка — Марк, Ратмир, Раис и Тимофей, - представил участников Галкин.

Всем им по 5-6 лет. В студии мальчики показали экстремальные трюки.