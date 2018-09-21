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“Это беспредел!”. В Казани эвакуатор забрал сразу 30 припаркованных автомобилей

“Это беспредел!”. В Казани эвакуатор забрал сразу 30 припаркованных автомобилей
16+
Фото: кадр видео "Татарстан-24"

Водители на улице Фучика, 50 боятся оставлять машину возле собственного дома. Уже полгода оставленные на ночь автомобили эвакуируют. При этом знака о том, что парковка запрещена, во дворе нет. Об этом сообщает “Татарстан 24”.

Накануне вечером эвакуаторы забрали сразу 30 автомобилей. Объяснение простое - парковка на тротуаре запрещена. При этом пешеходам авто явно не мешают - тротуар достаточно широкий, а вот ставить машины действительно больше некуда. Во дворе оборудовано всего 15 парковочных мест, тогда как дом насчитывает 300 квартир. Возмущенные автомобилисты называют это беспределом.

Ситуацию исправило бы выделение территории под парковку, однако, по словам жителей, в администрации района им отказывают.

Ольга Плешкова, 23.09.2018, 15:51
Тэги: Штрафы
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Комментарии

Что за х23 сентября 2018, 16:07
Не беспредел ,а пдд.
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Горожанин23 сентября 2018, 16:08
ну... это проблемы автолюбителей, на тротуаре действительно не стоит парковаться. Вот чем они думали, когда брали машину и знали что с парковочными местами траблы?
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Горожанин23 сентября 2018, 16:14
На ул Зинина стоял знак остановка запрещена так под этим знаком от начала квартала до конца парковались машины и никто их не эвакуировал а на Пушкина возле пиццерии паркуются на газоне и никто их не эвакуирует возле межвузовской столовой почти все паркуются на машинах и никто их не трогает почему?
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Горожанин23 сентября 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
ну... это проблемы автолюбителей, на тротуаре действительно не стоит парковаться. Вот чем они думали, когда брали машину и знали что с парковочными местами траблы?
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Горожанин23 сентября 2018, 16:17
Это их бизнес.
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Борис Картнов23 сентября 2018, 16:18
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
6
0
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Горожанин23 сентября 2018, 16:22
Выполняют планы. Таких дворов с припаркованными тротуарами пол Казани. В любой двор заедь и увидишь.
А почему именно на фучика эвакуируют, да проще и ближе видать к штрафстоянке ехать. Вот и работают.
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Горожанин23 сентября 2018, 16:28
На тротуарах парковка запрещена конечно, но помнится, есть закон, что если нет знака и машина не создаёт аварийную ситуацию, то эвакуировать не имеют права. Пусть пишут жалобы или иски, там знака нет и аварийной ситуации тем более.
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Горожанин23 сентября 2018, 16:29
А то эти АО бдд и АО гибдд уже оборзели в край
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8
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Горожанин23 сентября 2018, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Водятел?
4
8
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Горожанин23 сентября 2018, 16:35
Бизнес . Ничего личного
3
0
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Горожанин23 сентября 2018, 16:47
Если эвакуируют с территории дома можете в суд подавать. Это частная территория. Если эвакуируют, а знака нет - тем более
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5
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Ded Lex23 сентября 2018, 16:50
Просто некоторые активисты нашего дома пиарятся,даже не лжи и обмане, как в этой ситуации. Не могут без скандалов,постоянно нужно быть в в центре. Скользящие,лживые и лицемерные. Эт
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I23 сентября 2018, 16:53
Не мешает никому, видите ли. Че за оправдания тупые, если бы эти водятлы учили ПДД, они знали бы, что нет исключений, по которым можно парковаться на тротуаре. По-хорошему по всему городу такие зачистки надо сделать.
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Гость23 сентября 2018, 17:03
Пора уже вводить правила продажи машин только тем, кто может обеспечить ее хранение в гараже
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Горожанин23 сентября 2018, 17:05
Почему власть имеет народ, а не народ имеет власть?
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Горожанин23 сентября 2018, 17:10
Правильно. Пусть на Мавлютова и на Камая тоже соберут. Скорая и пожарные проехать не могут к новым высоткам.
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