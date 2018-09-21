“Это беспредел!”. В Казани эвакуатор забрал сразу 30 припаркованных автомобилей

Водители на улице Фучика, 50 боятся оставлять машину возле собственного дома. Уже полгода оставленные на ночь автомобили эвакуируют. При этом знака о том, что парковка запрещена, во дворе нет. Об этом сообщает “Татарстан 24”.

Накануне вечером эвакуаторы забрали сразу 30 автомобилей. Объяснение простое - парковка на тротуаре запрещена. При этом пешеходам авто явно не мешают - тротуар достаточно широкий, а вот ставить машины действительно больше некуда. Во дворе оборудовано всего 15 парковочных мест, тогда как дом насчитывает 300 квартир. Возмущенные автомобилисты называют это беспределом.

Ситуацию исправило бы выделение территории под парковку, однако, по словам жителей, в администрации района им отказывают.