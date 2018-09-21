В Татарстан пришло бабье лето, но ненадолго

Среднесуточная температура будет превышать норму на 7-8 градусов

В Татарстан пришло «кратковременное бабье лето». По прогнозам синоптиков, в эти выходные в республике установится солнечная сухая погода, а среднесуточная температура будет превышать норму на 7-8 градусов.

- Погода в Казани будет определяться антициклоном. Дневные температуры будут достигать 22-23 градуса выше нуля. Ночные температуры составят 12-13 градусов, - рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Кстати, в понедельник, 24 сентября, в Казани также сохранится теплая погода. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

- А вот со вторника-среды температура будет несколько понижаться – до 12-13 градусов днем и 7 градусов ночью, начнут выпадать осадки. В этот период среднесуточная температура приблизится к климатической норме, - добавил Переведенцев.