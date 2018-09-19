Как сэкономить на покупке жилья - ТОП самых дешёвых квартир в Казани

За 2018 год цены на вторичное жильё в Казани просто взлетели. Стоимость вторички на момент кризиса 2015 года и в сентябре 2018 года сравнялись - около 72 000 рублей за квадратный метр. Сейчас двухкомнатная квартира в Казани стоит 4 009 000 рублей, однокомнатная квартира - 2 685 000, трёхкомнатная - 5 833 000. Но, оказалось, даже сейчас в Казани можно найти дешёвые и хорошие квартиры.

ГородКвадратов.ру решил помочь жителям Казани и составил список самых свежих объявлений о продаже квартир - дешевле нигде не найти.

ТОП самых дешёвых и свежих объявлений о продаже квартир в Казани

Однокомнатные квартиры

Однокомнатная квартира на улице 2-я Газовая, 5к2. Это одна из самых дешёвых квартир в Казани. Квартира находится в кирпичном дворе, обустроена маленькая кухня, во дворе есть парковочное место. Новым хозяевам остаётся кухонный гарнитур, диван и холодильник. До центра ехать около 30 минут.

Стоимость квартиры - 1 420 000 рублей.

Однокомнатная квартира на улице Академика Королёва, 12 Плюс этой квартиры - она находится прямо около станции метро. Рядом находятся детские сады №58 и №200, школа №99 и гимназия №75. Квартира в хорошем состоянии, но требуется ремонт - поменять полы и сантехнику в ванной. До центра ехать 25 минут.

Стоимость квартиры - 2 150 000 рублей.

Двухкомнатные квартиры

Двухкомнатная квартира на улице Чкалова, 7. Уютная квартира в кирпичном доме. В квартире сделан ремонт - натяжные потолки, пластиковые окна, новые обои, металлическая дверь. Также новым жильцам остаётся кухонный гарнитур. Рядом находится гимназия №4. До центра ехать 40 минут.

Стоимость квартиры - 2 640 000 рублей.

Двухкомнатная квартира на улице Братьев Касимовых, 88. Здесь есть всё, что нужно для семейной жизни. Светлая квартира, тихий двор. В квартире сделан ремонт на кухне и в ванной. Единственное - нужно будет перестилать линолеум. Из окна дома виден детский сад, чуть дальше - школа №95. Рядом находится метро. До центра - 35 минут.

Стоимость квартиры - 2 800 000 рублей.

Трёхкомнатные квартиры

Трёхкомнатная квартира на улице Воровского, 13. Это одна из самых дешёвых трёхкомнатных квартир в Казани. В квартире нужно делать капитальный ремонт. Рядом находится школа №30 и детский садик №275. До центра можно доехать за 40 минут. Один минус - до ближайшей остановки идти 1 км.

Стоимость квартиры - 3 100 000 рублей.

Трёхкомнатная квартира на улице Мусина, 53А. Ещё одна дешёвая трёхкомнатка, только ещё ближе. В квартире сделан хороший ремонт, двери из массива дерева, пластиковые окна, хороший линолеум. Рядом расположены школы №9, №38, и №49, детский садик №370. До центра ехать 35 минут.

Стоимость квартиры - 3 200 000 рублей.