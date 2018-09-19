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В Казани учителям «порекомендовали» перестать общаться с родителями через мессенджеры

В Казани учителям "порекомендовали" перестать общаться с родителями через мессенджеры
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Казани учителям в школах порекомендовали перестать переписываться и создавать классные и школьные группы в мессенджерах и соцсетях, информацию о рекомендательном письме подтвердили в пресс-службе исполкома города.

- Рекомендация направлена на то, чтобы предотвратить возможное искажение информации и случаи недопонимания между участниками переписки. В пример можно привести ситуацию, когда учитель одной из школ Казани отправила домашнее задание в группу электронного общения, не заполнив при этом соответствующие графы в электронном журнале (доступ к которому есть у каждого родителя). Сообщение учителя затерялось в общей переписке, и родители пятерых учащихся его пропустили. В результате дети пришли на урок неподготовленными, - цитирует "Вечерняя Казань" ответ исполкома.

Напомним, 2 года назад уже появлялось подобное указание. В школах Казани хотят запретить сотовые телефоны и общение учителей с родителями через соцсети. Он сообщил, что в школы Московского, Ново-Савиновского, Кировского районов Казани было разослано закрытое письмо из Управления образования Казани. В документе руководителям школ рекомендовали внести изменения в правила внутреннего распорядка.

N. Vildanov, 21.09.2018, 10:38
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин21 сентября 2018, 10:59
Мессенджеры наоборот облегчают общение, а тут - запретить, что за бред
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1
27
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Капрал Билл Тейлор21 сентября 2018, 11:12
Чтобы не оставалась следов в месенджерах и не было доказательной базы, что учитель собирал деньги, на подарки директору школы.
0
16
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Родитель21 сентября 2018, 11:13
Школы в Казани в последнее время стали "Закрытыми школами" - родители как законные представители своих детей не могут даже в вестибюль школы зайти. После запрета педагогам переписываться и создавать классные и школьные группы в мессенджерах и соцсетях родители не имеют возможности общения с кл.руководителем, т.к. свой телефон кл. рук. тоже не даёт. Утрачено взаимодействие и сотрудничество между школой и родителями.
0
19
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гаптулла21 сентября 2018, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Мессенджеры наоборот облегчают общение, а тут - запретить, что за бред
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бред сивой кобылы. Запрещуна в Актаныш
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3
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Капрал Билл Тейлор21 сентября 2018, 11:17
Скоро ваших детей, будут зомбировать, что Украина и США это страны агрессоры. Что работать до 65 лет выгодно для народа, что человек не должен жить для себя, а должен пахать на государство и детей рожать для гос. рабства. И самое печальное, народ это примет и одобрит, потому что своей головой думать не умеет.
0
9
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Форвард21 сентября 2018, 11:44
В ответ на комментарий пользователя
Чтобы не оставалась следов в месенджерах и не было доказательной базы, что учитель собирал деньги, на подарки директору школы.
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Сомневаюсь чтобы какой-нибудь учитель рискнул через мессенджеры требовать деньги на что то с родителей. А вот домашнии задания действительно могут затеряться в переписке.
0
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Билл Шифр21 сентября 2018, 11:48
В ответ на комментарий пользователя
Чтобы не оставалась следов в месенджерах и не было доказательной базы, что учитель собирал деньги, на подарки директору школы.
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тогда не отдавать деньги, а через банковские квитанции с назначением платежа, на руках вещ.доки будут
0
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Билл Шифр21 сентября 2018, 11:50
В ответ на комментарий пользователя
Сомневаюсь чтобы какой-нибудь учитель рискнул через мессенджеры требовать деньги на что то с родителей. А вот домашнии задания действительно могут затеряться в переписке.
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для этого есть бумажный и электронный дневники, есть запись и нет домашки - не отмазался. значит что не задали
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Горожанин21 сентября 2018, 11:53
Запрет - мрачный (надеюсь безсознательный) тупизм. Мессенжеры не для официальной раздачи заданий - для этого должен быть школьный портал а в мессенжер можно спостить ссылку.

И да, для ссылок можно сделать отдельную группу, там ничего не потеряется.

А вот сбор денег нужно делать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАДОКУМЕНТИРОВАННЫМ, и если портал этого не позволяет - то ТОЛЬКО через мессенжер. Ибо там будет вся история, на которую потом можно посмотреть со стороны.

А коекому этого сильно нехочется.
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Горожанин21 сентября 2018, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Скоро ваших детей, будут зомбировать, что Украина и США это страны агрессоры. Что работать до 65 лет выгодно для народа, что человек не должен жить для себя, а должен пахать на государство и детей рожать для гос. рабства. И самое печальное, народ это примет и одобрит, потому что своей головой думать не умеет.
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Во во полностью поддерживаю,что значит запретить,школа это что секретный режимный объект? Нет конечно,а те школьники пришли не подготовленными потому что родители не соизволили сами узнать,а так получается учительница будет каждому ребенку домашнее задание на листочке что ли писать,я имею ввиду первоклашек,они же писать ещё не умеют...
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Горожанин21 сентября 2018, 12:06
Хватит визжать. Как родительское собрание ни кого не дозовешься, как организовать какое-либо мероприятие - опять ни кого. За то как удобно лежа на диване пускать сопли и охаивать всех. Рабы своих девайсов! Нет я не педагог, но в этом вопросе я полностью согласен с ними и запретами телефонов в школах.
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