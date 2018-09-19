В Казани учителям «порекомендовали» перестать общаться с родителями через мессенджеры

В Казани учителям в школах порекомендовали перестать переписываться и создавать классные и школьные группы в мессенджерах и соцсетях, информацию о рекомендательном письме подтвердили в пресс-службе исполкома города.

- Рекомендация направлена на то, чтобы предотвратить возможное искажение информации и случаи недопонимания между участниками переписки. В пример можно привести ситуацию, когда учитель одной из школ Казани отправила домашнее задание в группу электронного общения, не заполнив при этом соответствующие графы в электронном журнале (доступ к которому есть у каждого родителя). Сообщение учителя затерялось в общей переписке, и родители пятерых учащихся его пропустили. В результате дети пришли на урок неподготовленными, - цитирует "Вечерняя Казань" ответ исполкома.

Напомним, 2 года назад уже появлялось подобное указание. В школах Казани хотят запретить сотовые телефоны и общение учителей с родителями через соцсети. Он сообщил, что в школы Московского, Ново-Савиновского, Кировского районов Казани было разослано закрытое письмо из Управления образования Казани. В документе руководителям школ рекомендовали внести изменения в правила внутреннего распорядка.