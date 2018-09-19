Несколько поселков Казани и тысячи человек остались без воды из-за аварии

На месте прорыва работают сотрудники МЧС

В Кировском районе Казани воды лишились несколько поселков и около 7 500 человек, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Все началось накануне в 22:00, когда на территории садового товарищества «Волга» прорвало водопроводную трубу диаметром 50 сантиметров.

Без водоснабжения остались:

поселок Юдино, где воды сейчас нет в 62 многоквартирных домах, 2 школах, 1 детском саду, 1 котельной, 42 частных домах,

поселок Красная Горка, там воды нет в 15 частных домах,

поселок Аракчино, где вода отсутствует в 447 частных домах,

поселок Новое Юдино - здесь без воды находятся 931 частный дом,

и поселок Калининский, там воды нет в 367 частных домах.

На месте прорыва работают пять сотрудников МЧС, предварительно, вода снова появится в районе 12 часов.