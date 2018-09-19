В Татарстане мужчина поджег сарай бывшей тещи, чтобы восстановить отношения с экс-супругой

В Бугульме 54-летний местный житель поджег сарай бывшей тещи, чтобы восстановить отношения с экс-супругой. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Инцидент произошел 26 июля этого года.

- Подсудимый находясь в нетрезвом состоянии спалил сарай 78-летней матери бывшей жены. Ущерб составил 25 тыс рублей, - рассказали в ведомстве.

Свою вину подсудимый признал, объяснив свой поступок тем, что он хотел восстановить свои отношения с бывшей женой. В результате суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.