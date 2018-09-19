Утвержден график переноса праздников в 2019 году‍

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году, сообщается на сайте Минтруда.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу). Кроме того, выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские — пять и четыре дней, следует из проекта постановления правительства "О переносе выходных дней в 2019 году". В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.

В документе отмечается, что выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Минтруд также предложил перенести выходной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Таким образом, россияне в 2019 году будут отдыхать на Новый год с 30 декабря по 8 января, на День защитника Отечества — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — 8-10 марта, майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число, 12 июня, а также 2-4 ноября.

Отметим, что в Татарстане также существуют региональные праздники и выходные дни.