В Казани из офиса банка похитили почти четверть миллиарда рублей

Фото: Wikimedia.org (один из офисов по России)

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере"

В Казани в офисе банка "Открытие" на улице Московская похитили свыше 220 млн рублей, информацию из СМИ подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, кража произошла в период с января по сентябрь этого года.

- В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия, - цитирует "РБК - Татарстан" слова представителя Приволжского филиала банка "Открытие".

18 сентября поступило заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". По данным ProKazan.ru, в совершении преступления подозревается 40-летний директор офиса.

- В рамках расследования уголовного дела из офиса банка были изъяты билеты "банка приколов", - сообщили ProKazan.ru.

По данным анонимных Telegram-каналов, крупная недостача в филиале банка в Казани была найдена после того, как председатель правления банка Михаил Задорнов поручил провести экстренную ревизию денежных средств во всех отделениях кредитной организации по стране.