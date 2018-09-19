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В Казани из офиса банка похитили почти четверть миллиарда рублей

В Казани из офиса банка похитили почти четверть миллиарда рублей
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Фото: Wikimedia.org (один из офисов по России)
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере"

В Казани в офисе банка "Открытие" на улице Московская похитили свыше 220 млн рублей, информацию из СМИ подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, кража произошла в период с января по сентябрь этого года.

- В денежном хранилище одного из офисов банка в Казани в ходе плановой проверки выявлена крупная недостача. По факту было проведено внутреннее расследование, в правоохранительные органы сразу же направлено соответствующее заявление. В настоящее время подозреваемые установлены, проводятся следственные мероприятия, - цитирует "РБК - Татарстан" слова представителя Приволжского филиала банка "Открытие".

18 сентября поступило заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". По данным ProKazan.ru, в совершении преступления подозревается 40-летний директор офиса.

- В рамках расследования уголовного дела из офиса банка были изъяты билеты "банка приколов", - сообщили ProKazan.ru.

По данным анонимных Telegram-каналов, крупная недостача в филиале банка в Казани была найдена после того, как председатель правления банка Михаил Задорнов поручил провести экстренную ревизию денежных средств во всех отделениях кредитной организации  по стране.

 

A. Nabiullin, 20.09.2018, 12:24
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин20 сентября 2018, 12:40
Раньше бы осуждал плохих ребят, а сейчас почему то даже радуюсь. Хоть кому то фартонуло. Только бы не попались на ерунде. Что это со мной стало?
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Прохожий20 сентября 2018, 12:46
Зачем им столько наличных ? -- Обналкой балуются !
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кот20 сентября 2018, 12:46
вот откуда на дорогах дорогие автомобили! все воруют!
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Горожанин20 сентября 2018, 12:53
По ТВ и в интернете мошенники с закрытыми или открытыми лицами на перебой хвалятся как обманывают банки и грабят жителей мощеническим путём как жирую в своих видах за рубежом,как их крышуют правохранители разных уровней.Привлекают к ответственности только единицы,которые не делятся или не успели поделиться наварованным.
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Горожанин20 сентября 2018, 13:04
Во всей стране распространился дух воровства, обманов, мошенничеств.
Никто всерьез не препятствует.
Властями как будто даже все это поощряется.
Репутация, как фактор исчезла, ибо никого не интересует.
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Горожанин20 сентября 2018, 13:13
Красава! Жаль попался. Грабить кровососов банкиров святое дело!
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Горожанин20 сентября 2018, 13:14
В Татарстане продолжается банковская эпопея. Видимо,воровство заразно.
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Горожанин20 сентября 2018, 13:16
Камазами вывозили бабло ! СВОИ !
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кот20 сентября 2018, 13:19
Наложить арест на имущество его и родственников, жены , детей. проверить счета за рубежом
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Горожанин20 сентября 2018, 13:21
Ее уже нет в стране. Где нибудь в оффшоре сидит
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