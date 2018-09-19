В центре Казани сломали плот в виде футбольного мяча, установленный перед ЧМ

Сейчас обломки плавают по каналу

В Казани разломали плот в виде футбольного мяча, установленный в центре города перед Чемпионатом мира по футболу, сообщения об этом появились в соцсетях.

Плот был установлен появился на набережной Булака в середине июня. Рядом с ним нарисовали граффити с символической сборной мира.

Сейчас обломки плавают по каналу.