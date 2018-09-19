ПСО «Казань» в «Салават Купере» построило два дома, но не проложило электропроводку

В жилом комплексе "Салават Купере" в домах, строительством которого занималось ПСО "Казань", были обнаружены многочисленные нарушения, их нашли новые подрядчики - "ПСК Народный дом" и "Строитель+", об этом накануне сообщили в Госжилфонде РТ.

К примеру, заново штробить стены под электропроводку пришлось новому подрядчику в домах №11-1 и 11-5, также в ряде квартир нарушена технология отделки стен, из-за чего происходит отслаивание штукатурки.

- Также на объекте ведутся работы по устройству стяжки полов, обустройству внутренних сетей электро- и водоснабжения, канализации и отопления, - отметили в Фонде.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный жилищный фонд Татарстана подал иск к ПСО "Казань", сумма исковых требований составляет 1 млрд 54 млн рублей. По некоторым данным, иск может быть связан со строительством домов в ЖК "Салават Купере". Из-за проблем в строительстве строительную компанию отстранили от строительства двух домов.