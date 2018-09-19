Топ-5 мест вблизи Казани, где можно собрать грибов

ProKazan делится грибными «сокровищницами» в Казани и ближайших районах республики

Судя по обилию дождей на этой неделе, казанцы, которые выйдут на «тихую охоту» в эти выходные, не уйдут с пустыми корзинами. Вот куда можно отправиться за грибами.

Высокогорский район, село Дубъязы

В этих лесах просторных можно собрать отличный урожай подосиновиков и подберезовиков, встречаются и маслята. Расстояние от Казани по трассе составляет 50 километров.

Арский район, деревня Каенсар

Грибов здесь очень много, но лучше выезжать пораньше: на добычу претендуют и местные жители. Много белых, подберезовиков, подосиновиков. И сыроежек, которые при таком разнообразии разнообразии едва ли кого заинтересуют.

Лаишевский район, Карташиха

Бывшее село Карташиха (после Сингелей) в 50 километрах от города подойдет любителям рыжиков. Лаишевский район вообще радует обилием и разнообразием грибов. У поселков Столбищи и Никольское урожай грибники найдут грузди, опята, подберезовики и гриб-моховик.

Высокогорский район, деревня Пановка

Здесь не обязательно даже заходить в чащу – маслята и лисички растут в посадках. Есть и настоящая грибная сокровищница – посадка берез, где подосиновики рассыпаны, словно ягоды рябины. От Казани по дороге чуть больше 40 километров.

Казань, Озеро Изумрудное

Леса на Карьере и Лебяжьем ничем не хуже, а добраться сюда гораздо легче. Можно набрать тех же подосиновиков в глубине леса и целые семейства пеньковых опят. Главное не спутать их с ядовитыми. Если вы не опытные грибник – не рискуйте.