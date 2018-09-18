В ноябре татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд

В ноябре жителей Татарстана ждут четырехдневные выходные. Так, согласно производственному календарю министерства труда РТ, выходные начнутся с субботы, 3 ноября.

На воскресенье, 4 ноября, в этом году выпадает праздник День народного единства. Так как праздничный день совпадает с выходным днем, то выходной переносится на понедельник 5 ноября.

А во вторник, 6 ноября, в Татарстане будут отмечать День Конституции республики.

Таким образом, на работу жители республики выйдут 7 ноября.