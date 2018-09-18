В РТ проверят сотрудника госкомитета по биоресурсам. Он потратил больше, чем заработал

В госкомитете РТ по биологическим ресурсам был найден чиновник, который потратил больше, чем заработал за последние 3 года, об этом стало известно сегодня на совещании по исполнению законодательства об особо охраняемых территориях, сохранении и использовании объектов животного мира.

- Было выявлено превышение расходов государственного служащего над суммой его доходов за предшествующие три года. Сведения о расходах и источниках получения денежных средств им предоставлены не были, - заявил казанский межрайонный природоохранный прокурор Альберт Хабиров, передает "Бизнес Online".

При этом имя чиновника названо не было, так как данные могли быть предоставлены по ошибке или "из-за безалаберности" нарушителя.

В случае подтверждения фактов чиновник будет наказан.

Среди других заслуг казанской природоохранной прокуратуры, о котором стало известно на совещании - закрытие через суд сайта, на котором велась торговля леопардами.