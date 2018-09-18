В Татарстане молодая мать изрезала ножом 8-месячного сына

В Татарстане в селе Ютаза накануне задержали 24-летнюю женщину, которая изрезала ножом своего 8-месячного сына, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Ребенок с резаными ранами шеи и живота был госпитализирован накануне днем из одного из частных домов города, прибывшие полицейские задержали его пьяную мать, - сообщили Prokazan.ru.

На женщину завели дело по статье "Покушение на убийство", из дома забрали два ножа, которыми женщина могла резать сына.

Отметим, на странице женщины в соцсетях один из последних постов - с ее сыном и подписью "Мое чудо, люблю очень".

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.