Вице-мэр Казани о специальном налоге с туристов: «Он шел бы на благо города»

Власти Казани назвали плюсы туристического сбора

В Казани в будущем могут ввести специальный сбор с туристов, который пойдет на развитие отрасли. Об этом говорилось на VII глобальном саммите ЮНВТО по городскому туризму, который проходит в эти дни в Сеуле. С одобрением подобной практики в других городах выступила вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.

- Такой налог может существенно помочь дальнейшему развитию сферы туризма, он шел бы на благо города. Налог чаще всего не так ощутим для туриста, в большинстве городов он не превышает 1 евро с человека, но это было бы хорошим подспорьем для развития отрасли, - цитирует слова Лодвиговой официальный портал мэрии города.

Напомним, в России с 1 мая курортный сбор начнут взимать в трех регионах — Алтайском, Ставропольском краях, а также в Крыму. На Кубани дату введения налога перенесли на 16 июля из-за ЧМ-2018. В Крыму сбор будет взиматься с отдыхающих в Черноморском районе Крыма и в городах Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия и Ялта. В Ставропольском крае — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. На Кубани — Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ и в Туапсинском районе — Новомихайловском, Джубге, Небуге и Шепси. На Алтае сбор ввели только на курорте Белокуриха. Сбор уплачивается отдыхающими в момент заселения в отель, пансионат, дом отдыха или другой тип размещения, то есть в любом легальном месте проживания.