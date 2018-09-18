Антимонопольщики заподозрили власти Казани в незаконном выделении земли под «Макдоналдс»

УФАС по Татарстану заподозрило исполком Казани в незаконном выделении земельных участков на перекрестке улицы Родины и проспекта Победы в Казани под ресторан "Макдоналдс", об этом сообщает "РБК - Татарстан".

Муниципальные власти, как считают антимонопольщики, передали землю компаниям "Региональная сеть предприятий питания" (российский франчайзи "Макдоналдса") и ОАО "АйСиЭл – КПО ВС" под строительство ресторана "Макдоналдс", торгово-офисного центра и магазина спорттоваров "Декатлон" без торгов, "что привело привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции".

- Место под размещение многофункционального комплекса компании "АйСиЭл – КПО ВС" муниципалитет согласовал еще в 2007 году, а на следующий год уже передал в аренду земельный участок площадью 13, 9 тыс. га. Аренда многократно продлевалась, пока в 2016-ом на этой территории компания не начала строительство не только торгово-офисного центра, но и магазина спортивных товаров "Декатлон". А в 2017 году участок был предоставлен ОАО "АйСиЭл – КПО ВС" в собственность, - говорится в сообщении.

Заседание комиссии ФАС по данному дело, вероятно, состоится в ближайшие недели. По итогам разбирательства УФАС может потребовать сноса зданий.

Напомним, ранее стало известно, что родственник президента Казахстана Нурсултан Назарбаев Кайрат Боранбаев официально начал контролировать рестораны "Макдоналдс" в Татарстане. По данным СПАРК, ООО "Региональная сеть предприятий питания" (ООО "СПП") было зарегистрировано в феврале 2016 года и по данным на сентябрь на 99,99% принадлежит ООО "Макдоналдс". По условиям соглашения ООО "СПП" развивает франшизу "Макдоналдса" в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской, Кировской областях, Республике Башкортостан, Удмуртии, Татарстане, Коми, Республике Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае.