Экологи разрешили строительство мусоросжигательного завода под Казанью

Оператор получил разрешение на его строительство

Центр общественной экологической экспертизы выдал компании АГК-2, которая будет заниматься строительством мусоросжигательного завода в поселке Осиново, положительное заключение по проектной документации, разрешив его строительство. Об этом сообщили в самой компании.

- Согласно заключению экспертной комиссии, проектная документация "Завод по термическому обезвреживанию твердых отходов коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год" соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, - заявили в компании.

Напомним, ранее Верховный суд Татарстана частично удовлетворил иск противников строительства мусоросжигательного завода в зеленодольском поселке Осиново. Судья признал недействующей территориальную схему по обращению с отходами, которая предусматривает строительство мусоросжигательного завода. Активисты жаловались, что документ был принят без учета мнения местных жителей.