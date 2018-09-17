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Казань сегодня: дыра на Ершова, смерть на Gelandewagen и новое дело активистки
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Метшин побывал в казанском Центре для беременных, оказавшихся без дома
17:19, сегодня18
Идея для обеда: как мы ходили в хороший казанский ресторан и не оставили там всю зарплату
В Казани на базе КНИТУ у инженера нашли целый арсенал
16:38, сегодня33
В туалете колонии под Казанью был найден повешенным убийца
16:02, сегодня12
Дыра на Ершова: в казанском "Водоканале" заявили, что готовились к ней еще с пятницы
15:34, сегодня23
30 000 банок в час: как работает новый пивоваренный завод "Белый Кремль"
Власти поручили перевести территорию бывшей военной базы в Аракчино под застройку домами
14:24, сегодня16
Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани
13:48, сегодня23
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12:59, сегодня18
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12:00, сегодня4
В ГИБДД посоветовали объезжать часть улицы Ершова, где появилась огромная яма
11:31, сегодня25
В Казани разработают проект набережной от Речного порта до Кировской дамбы
11:10, сегодня27
В Челнах на пешеходном переходе водитель Toyota сбил женщину с двумя детьми
10:56, сегодня14
СМИ: погибший водитель Gelandewagen, который врезался в мост в Казани, был угонщиком
10:36, сегодня33
Его раунды в баттлах отметил сам Oxxxymiron. В Казань приезжает российский рэпер Rickey F
10:33, сегодня11
ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения налогового вычета
10:15, сегодня
Из Казани собираются открыть прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену
10:12, сегодня16
В Татарстане более 4 тысяч жительниц получат пособие на первенца
09:26, сегодня11
На дороге по улице Ершова появился провал глубиной в 7,5 метров
09:24, сегодня41
В Казани водитель Gelandewagen врезался в железнодорожный мост и погиб
08:59, сегодня49
Винтажный кумган, автограф Роналду и биткойны: 10 необычных вещей, которые продают казанцы
07:00, сегодня16
Сегодня в Казани воздух прогреется до +17 градусов
06:18, сегодня3
БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело
00:00, сегодня51
Казань сегодня: повышение стоимости проезда, смерть полицейского в РТ и парковки
20:12, 17.09.201811
В Казани 17-летняя студентка Банковской школы воткнула нож в спину парню на вечеринке
17:19, 17.09.201849
Сын главы "Метроэлектротранса" возглавил Роструд по Татарстану
16:59, 17.09.201863
Ак Барс Банк и Московская биржа проведут совместный семинар в Казани
16:18, 17.09.2018
Минниханова накормили вареной картошкой в Арском районе
16:15, 17.09.201826
Житель Челнов вырастил тыкву-гигант на своей даче
15:59, 17.09.201814
В Татарстане разыскивают таксиста, который пропал, уехав из дома
15:59, 17.09.201814
Стало известно, на чьей свадьбе около Казани пел Филипп Киркоров
15:28, 17.09.201856
Под Казанью за взятку в 30 тыс рублей задержали двух братьев, работающих в колонии
14:56, 17.09.201818
Почти 2000 человек подписались под петицией в защиту бизнесмена из РТ, убившего грабителей
14:27, 17.09.201851
В Казани тепло в определенные дома могут подать уже на этой неделе
14:09, 17.09.20188
СМИ: правительство России заблокирует инициативу о возврате "курилок" в аэропорты
13:35, 17.09.201812
Власти Казани вновь предложили повысить стоимость проезда в общественном транспорте
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В Казани 20-летняя девушка убила своего любовника
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Минниханов выступит с посланием Госсовету РТ
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11:29, 17.09.201824
В центре Казани на ряде улиц стоимость платных парковок поднимут до 100 рублей в час
10:18, 17.09.201877
ВТБ предлагает клиентам снизить ставку по кредиту на 3 процентных пункта
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В Татарстане в столкновении двух KIA погиб полицейский
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В Казани на козырьке подъезда нашли труп 14-летней школьницы
09:29, 17.09.201818
В центре Казани упавшее дерево перекрыло движение
09:02, 17.09.201817
Дубы-колдуны и печь-маяк: 7 мест в Казани и окрестностях для осенних фото на 1000 лайков
07:01, 17.09.201816
Синоптики о погоде на 17 сентября: столицу РТ ждут гроза и порывы ветра
06:28, 17.09.20185
Рустам Минниханов вручил лесникам ключи от 64 автомобилей
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Cвадьба в «Свияжских холмах»: Киркоров и его "цвет настроения", Лорак и роскошь
14:10, 16.09.201863
Журналист Сергей Доренко о ситуации с бугульминским бизнесменом: “Это глупость закона”
13:28, 16.09.201875
«Бунтари». Из казанского зооботсада сбежали павлины и «это нормально»
12:43, 16.09.201822
Бывший министр образования РТ объявлен главой Актанышского района
11:32, 16.09.201825
Готовый проект для вашего дома-мечты
11:04, 16.09.2018
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
10:42, 16.09.20187
С Голубых озер Казани вывезли два КамАЗа мусора
10:41, 16.09.201818
Немецкий телеканал выпустил сюжет о проблеме преподавания татарского языка в школах
09:16, 16.09.201862
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09:16, 16.09.20182
Актер Алексей Чадов начал встречаться с девушкой из Казани
07:56, 16.09.201836
Бабье лето продолжается: в Казани сегодня будет тепло
07:25, 16.09.20183
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14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
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17:16, 26.09.2017
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Казань сегодня: дыра на Ершова, смерть на Gelandewagen и новое дело активистки

Казань сегодня: дыра на Ершова, смерть на Gelandewagen и новое дело активистки
16+
Фото: архив
ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани

Стал известен владелец угнанного Mercedes G-Class (Gelandewagen), водитель которого погиб сегодня утром в Казани на улице Клары Цеткин в ДТП с мостом, им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Автомобиль был угнан ночью, после чего водитель на высокой скорости врезался в опору моста. Тормозной путь составил 50 метров, следовательно, скорость в момент столкновения могла составлять около 100 км/час. Водитель не был пристегнут, он скончался на месте.

Погибшему водителю было 24 года. Прав на управление автомобилями молодой человек никогда не получал. Владелец Gelandewagen рассказал полицейским, что уже написал заявление об угоне.

Дыра на Ершова: в казанском «Водоканале» заявили, что готовились к ней еще с пятницы

В казанском "Водоканале" были готовы к появлению провала на улице Ершова, его ожидали еще с пятницы, сообщил сегодня журналистам директор учреждения Андрей Егоров.

По его словам, на этом участке проходит коллектор 1963 года постройки, срок эксплуатации которого 50 лет. Песок сыпался уже в день проверки.

БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело

В понедельник, 17 сентября, в отношении известной в Татарстане активистки Ольги Зиятдиновой возбудили новое дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Как сообщил источник в правоохранительных органах, активистка в камере и на прогулках в СИЗО №2 неоднократно оскорбляла представителей татарской национальности, возбуждая тем самым межнациональную рознь.

Расследованием занимается Следственный комитет.

В Казани разработают проект набережной от Речного порта до Кировской дамбы

В Казани был объявлен конкурс на создание проекта благоустройства набережной от Речного порта до Кировской дамбы, об этом накануне на фестивале «Эко-Берег 2018» рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев.

По словам чиновника, в конкурсе собираются принять участие 79 команд, включая представителей США, Канады, Великобритании, Австралии и других.

В Казани на базе КНИТУ у инженера нашли целый арсенал

В Казани на территории технической базы КНИТУ-КАИ был найден целый арсенал, который, как позже выяснилось, принадлежал 50-летнему инженеру вуза.

По предварительным данным, полицейская операция по обнаружению арсенала прошла около 2 часов ночи 13 сентября. 

- На территории базы были найдены части самодельного пистолета-пулемета, переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет ИЖ, несколько десятков самодельных патронов и пара сотен патронов к автомату, - сообщили ProKazan.ru.

A. Nabiullin, 18.09.2018, 20:04
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин18 сентября 2018, 20:17
Закрыли коменты про метшина, ссыте?
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Горожанин18 сентября 2018, 20:21
Не нравится читать ProKazan.ru.
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Горожанин18 сентября 2018, 20:22
Стало намного хуже, чем было.
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Горожанин18 сентября 2018, 20:27
Почитаю новости из Флоренции, подружка что-то написала.
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Горожанин18 сентября 2018, 20:58
Хватит показывать эту рожу
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 20:58
Да уж коменты про врага народа из Нижнекамска закрыли, ну не че! Плпляшем еще на его могилке, никто не вечен. Самолеты с неба часто падают, а когда ты замешан в нефтяном бизнесе, то они падают в два раза чаще.
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Капрал Билл Тейлор18 сентября 2018, 20:59
Московские чекисты и до тебя доберутся. А то берега потерял, поляну попутал.
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Горожанин18 сентября 2018, 22:01
Каждый день.негативчик. Прелестно.
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