Казань сегодня: дыра на Ершова, смерть на Gelandewagen и новое дело активистки

ProKazan.ru составил топ новостей за сегодня

Стал известен владелец Gelandewagen, водитель которого погиб в ДТП с мостом в Казани

Стал известен владелец угнанного Mercedes G-Class (Gelandewagen), водитель которого погиб сегодня утром в Казани на улице Клары Цеткин в ДТП с мостом, им оказался некий 32-летний Алмаз Минвалеев. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Автомобиль был угнан ночью, после чего водитель на высокой скорости врезался в опору моста. Тормозной путь составил 50 метров, следовательно, скорость в момент столкновения могла составлять около 100 км/час. Водитель не был пристегнут, он скончался на месте.

Погибшему водителю было 24 года. Прав на управление автомобилями молодой человек никогда не получал. Владелец Gelandewagen рассказал полицейским, что уже написал заявление об угоне.

Дыра на Ершова: в казанском «Водоканале» заявили, что готовились к ней еще с пятницы

В казанском "Водоканале" были готовы к появлению провала на улице Ершова, его ожидали еще с пятницы, сообщил сегодня журналистам директор учреждения Андрей Егоров.

По его словам, на этом участке проходит коллектор 1963 года постройки, срок эксплуатации которого 50 лет. Песок сыпался уже в день проверки.

БДСМ при ребенке и борьба с татарским. В отношении активистки из РТ возбудили новое дело

В понедельник, 17 сентября, в отношении известной в Татарстане активистки Ольги Зиятдиновой возбудили новое дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Как сообщил источник в правоохранительных органах, активистка в камере и на прогулках в СИЗО №2 неоднократно оскорбляла представителей татарской национальности, возбуждая тем самым межнациональную рознь.

Расследованием занимается Следственный комитет.

В Казани разработают проект набережной от Речного порта до Кировской дамбы

В Казани был объявлен конкурс на создание проекта благоустройства набережной от Речного порта до Кировской дамбы, об этом накануне на фестивале «Эко-Берег 2018» рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев.

По словам чиновника, в конкурсе собираются принять участие 79 команд, включая представителей США, Канады, Великобритании, Австралии и других.

В Казани на базе КНИТУ у инженера нашли целый арсенал

В Казани на территории технической базы КНИТУ-КАИ был найден целый арсенал, который, как позже выяснилось, принадлежал 50-летнему инженеру вуза.

По предварительным данным, полицейская операция по обнаружению арсенала прошла около 2 часов ночи 13 сентября.

- На территории базы были найдены части самодельного пистолета-пулемета, переделанный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет ИЖ, несколько десятков самодельных патронов и пара сотен патронов к автомату, - сообщили ProKazan.ru.